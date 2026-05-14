Україна та Молдова з 16 до 19 червня можуть відкрити перший кластер переговорів про вступ до ЄС

Після двох років очікування Україна та Молдова «дуже ймовірно» відкриють між 16 та 19 червня щонайменше перший із шести кластерів переговорів про вступ до ЄС – той, що стосується основних прав, правосуддя та державного управління, – повідомляє молдовська служба Радіо Свобода з посиланням на джерела в європейських дипломатичних колах.

Початок переговорів щонайменше щодо одного кластера має бути схвалений державами-членами ЄС 16 червня на засіданні Ради з загальних питань, а згодом підтверджений на саміті європейських лідерів 18–19 червня, у якому вперше має взяти участь новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.

Угорщина виступала проти переговорів із Україною за правління колишнього прем’єр-міністра Віктора Орбана, опосередковано блокуючи також прогрес Республіки Молдова, але Мадяр дав зрозуміти, що прагне зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, ймовірно, на початку червня, для нового старту двосторонніх відносин.

З точки зору ЄС, головне питання щодо початку переговорів про вступ із Республікою Молдова та Україною полягає в тому, чи буде відкрито один кластер, кілька чи навіть усі шість переговорних кластерів у червні, повідомили дипломатичні джерела, на які посилається редактор Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос 12 травня запропонувала державам-членам офіційно відкрити всі переговорні кластери з Республікою Молдова та Україною. Вона сподівається, що перший кластер буде відкрито під час головування Кіпру в ЄС, тобто до кінця червня.