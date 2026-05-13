Зеленський закликав у найближчі тижні вирішити, які гарантії безпеки реалістично можуть бути втілені

Президент України Володимир Зеленський закликав найближчим часом вирішити, які гарантії безпеки від «коаліції охочих» реалістично можуть бути втілені.

«Давайте використаємо ці найближчі тижні, щоб вирішити, яким чином буде працювати коаліція охочих і які гарантії безпеки реалістично можуть бути втілені в життя за вашою участю (країн «Бухарестської дев’ятки» – ред.), усіх європейських країн та США. Це дуже важливо, щоб допомогти зрушити ситуацію в бік миру», – сказав він під час саміту «Бухарестської дев’ятки».



Він також закликав до більшої співпраці та більших результатів в обороні.



Напередодні Зеленський повідомив про зустріч з європейськими партнерами на рівні радників із питань національної безпеки. Він також заявив про формування антибалістичної коаліції.

13 травня президент Володимир Зеленський із дружиною прибули до Румунії, де сьогодні відбувається саміт країн «Бухарестської дев’ятки» за участі країн Північної Європи.

Формат «Бухарестська дев’ятка», започаткований у 2015 році, об’єднує Болгарію, Естонію, Латвію, Литву, Польщу, Румунію, Словаччину, Угорщину та Чехію.

Україна наполягає на отриманні гарантій безпеки для забезпечення міцного миру. Зокрема, озвучувався намір відправити європейський контингент в Україну як гарантію безпеки. Москва заявила про свої заперечення проти цього.

Зеленський також заявляв, що повноправний вступ України до ЄС був би гарантією безпеки.



