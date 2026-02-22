Постпред України в НАТО розповіла про «об’єднання всіх ідей» у післявоєнних гарантіях безпеки

Еквівалент 5-ї статті НАТО, що передбачає колективний захист союзниками один одного, Україна частково відтворює у двосторонній угоді про безпекові гарантії зі Сполученими Штатами. Про це в інтервʼю Радіо Свобода розповіла посол України в Альянсі Альона Гетьманчук.

«Моє розуміння суті цієї ідеї (про гарантії безпеки Україні, «подібні до 5 статті Договору про НАТО» - ред.) – укласти з Україною угоду, яка би фактично передбачала власний еквівалент 5-ї статті – тобто можливість захисту України включно з військовим шляхом, а не лише підтримку України, щоб вона могла захищатись сама – без членства України в НАТО. Частково ми це зараз відтворюємо у двосторонній угоді зі Сполученими Штатами», – зазначила Гетьманчук.

Очільниця місії України в НАТО наголосила, що нині ідеї безпекових гарантій для України, що обговорювалися останнім часом, «уже не конкурують між собою, а доповнюють одна одну».

«Бачимо в архітектурі гарантій безпеки, яка обговорюються для України, об’єднання всіх ідей, які найбільш активно пропонувались та обговорювались в останні роки, окрім власне ідеї членства України в НАТО», – наголосила дипломатка.

Гетьманчук конкретизувала, що ідея прем’єрки Італії Джорджії Мелоні про «подібні до 5-ї статті НАТО гарантії» частково втілюється у двосторонні угоді зі США, що очікує на підписання. Ідея президента Франції Емманюеля Макрона щодо військової присутності оформлюється у план багатонаціональної місії в Україні.

«Ідея перетворення України на «сталевого дикобраза», чи як хтось ще називав її «ізраїльською моделлю» – ставка на власну армію та виробництва – теж присутня у вигляді ідеї про українські збройні сили як першу лінію оборони… Це гарантії від США, це гарантії від «Коаліції охочих», і це гарантії для України, які згенерує за підтримки партнерів сама Україна», – підсумувала дипломатка, додаючи, що про гарантії безпеки саме від НАТО наразі не йдеться.

Протягом січня та лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США та Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляється. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Україна наполягає на отриманні гарантій безпеки для забезпечення міцного миру.

Президент Зеленський раніше заявляв, що Україна вже має підготовлені домовленості із США та європейськими партнерами щодо гарантій безпеки, і саме вони мають стати «основою майбутніх мирних домовленостей».