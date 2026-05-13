Зеленський прибув до Румунії на саміт «Бухарестської дев’ятки»

Президент Володимир Зеленський із дружиною прибули до Румунії – про це він повідомив у соцмережах 13 травня.

Там сьогодні відбувається саміт країн «Бухарестської дев’ятки» за участі країн Північної Європи.

«Заплановані важливі зустрічі на полях саміту. Всім нам у світі потрібні спільні рішення, спільна робота, щоб для всіх стало більше безпеки. Будемо залучати додаткові ресурси для нашої оборони та розширювати формат Drone Deals», – заявив Зеленський.

Він додав, що Олена Зеленська планує зустріч із першою леді Румунії та участь у підписанні меморандумів про приєднання румунських університетів до Глобальної коаліції українських студій.

Формат «Бухарестська дев’ятка», започатковий у 2015 році, об’єднує Болгарію, Естонію, Латвію, Литву, Польщу, Румунію, Словаччину, Угорщину та Чехію.