РФ заявила Вірменії про «неприйнятність надання трибуни» Зеленському

Міністерство закордонних справ Росії 7 травня викликало посла Вірменії в Москві Гургена Арсеняна, щоб повідомити йому «про категоричну неприйнятність надання у Вірменії в рамках нещодавніх заходів під егідою ЄС трибуни» президенту України Володимиру Зеленському для, як указано в інформації МЗС РФ, «озвучення терористичних погроз на адресу Росії».

Російське зовнішньополітичне відомство назвало главу української держави «ватажком київського нацистського режиму».

«У Москві відчувають у цьому зв’язку справедливе обурення і вважають відсутність з боку офіційного Єревана належної негативної оцінки подібної кричущої поведінки згаданого візитера невідповідним партнерському характеру російсько-вірменських відносин», – інформує МЗС Росії.

4 травня на відкритті саміту Європейської політичної спільноти в Єревані президент України Володимир Зеленський прокоментував зміну формату параду на 9 травня у Москві, заявивши, що там бояться, що українські безпілотники можуть пролетіти на цьому параді.

«Росія оголосила парад 9 травня в Москві, але на цьому параді не буде військового обладнання. Якщо так дійсно станеться, це буде вперше за багато-багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді й бояться, що дрони можуть пролетіти над Красною площею. Це показово. Це показує, що вони (РФ – ред.) вже не сильні, як раніше. Тому треба продовжувати санкційний тиск на них», – сказав Зеленський.

Російська влада раніше заявила, що на День перемоги 9 травня оголосить перемир’я, причому незалежно від дій України. Зеленський підкреслив, що виступає за припинення вогню, але не на кілька годин, лише щоб дати провести парад у Москві.

Міноборони Росії заявило, що парад відбудеться, але у скороченому вигляді, без військової техніки.