Зеленський під час першого візиту до Бахрейну запропонував королю дронову угоду – ОП

Президент України Володимир Зеленський у Манамі зустрівся з королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль Халіфою під час свого першого візиту в цю країну, повідомив Офіс президента. Водночас це також і перша зустріч лідерів України й Бахрейну з 2003 року, йдеться в повідомленні.

«Сьогодні під час нашої зустрічі обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході й у регіоні Затоки та ключові виклики й безпекові можливості. Говорили про удари з Ірану проти Бахрейну та інших країн, про ситуацію щодо Ормузької протоки. Практично щодня наша країна теж під такими ж терористичними ударами, і наші люди мають відповідний досвід повномасштабного захисту. Україна готова ділитися з Бахрейном такою безпековою експертизою та допомагати посилювати захист життя. Запропонував укласти Drone Deal і масштабувати співпрацю з Бахрейном», – написав Зеленський у телеграмі.

Він додав, що команди країн опрацюють деталі.

Як повідомили в пресслужбі президента, Зеленський також поінформував короля про ситуацію в Україні, дипломатичну роботу для досягнення достойного миру й контакти з лідерами країн-партнерів. Україна готова до проведення переговорів у тристоронньому форматі, зазначив він.

«Окрема увага – розвитку двосторонніх економічних відносин і партнерству у сфері аграрного виробництва. Обговорили також відкриття посольств в Україні й Бахрейні та можливе запровадження безвізового режиму між двома країнами», – повідомили в ОП.

Минулого місяця президент Зеленський заявив, що програма Drone Deal, яку Україна пропонує країнам Близького Сходу і Європи, спрямована передусім на захист. Зеленський зауважив, що спочатку Drone Deal розроблялась і пропонувалась США.