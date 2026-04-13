Зеленський доручив Умєрову підготувати нові безпекові угоди після роботи на Близькому Сході

Президент Володимир Зеленський 13 квітня заслухав доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова за підсумками першого етапу роботи з в регіоні Близького Сходу та Затоки.

«Важливо, що українська військова експертиза визнається, а бойовий досвід наших воїнів стає сильною частиною захисту партнерів. Кожен народ заслуговує на безпеку, і ми готові оперативно та дієво підтримувати тих, хто підтримує нашу державу й незалежність. Це стосується захисту від ударних та інших типів дронів у небі, а також вирішення безпекових завдань на морі», – написав Зеленський у своїх соцмережах.

Голова держави висловив думку, що досвід України в Чорному морі може бути застосований і на інших важливих морських шляхах.

За словами Зеленського, зараз Україна комунікує щодо безпеки із Саудівською Аравією, Об’єднаними Арабськими Еміратами, Катаром, Йорданією, Туреччиною, Сирією, Оманом, Кувейтом та Бахрейном. Також Київ має «запити щодо взаємодії» з Іраком.

«Сьогодні обговорили потенціал спільної роботи з державами Кавказу, а також Східної та Південно-Східної Азії. Є змістовні запити від держав Африки», – додав він.

Президент зазначив, що триває підготовка основи для більш глибоких безпекових домовленостей у Європі. Він висловив сподівання на досягнення результатів вже цього тижня.

«Доручив секретарю РНБО України фіналізувати драфти кількох нових безпекових угод і готувати їх до підписання», – заявив Зеленський, не уточнивши, з якими державами планується підписати документи.





Минулого тижня Зеленський анонсував доповідь секретаря РНБО про результати переговорів з країнами Близького Сходу, Перської Затоки та поблизу регіону щодо експорту безпекових можливостей України. Зокрема, президент повідомив про інтерес до такої співпрації в Азії.

На початку березня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, українські експерти працюватимуть на місці.

17 березня він повідомив, що вже 201 український експерт щодо протидії іранським дронам «Шахед» перебуває у регіоні Близького сходу і Перської затоки.