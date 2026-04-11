Зеленський повідомив про інтерес в Азії щодо «безпекових можливостей» України

Президент Володимир Зеленський очікує на доповідь секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова щодо безпекових домовленостей з країнами на Близькому Сході – про це він розповів у вечірньому зверненні 11 квітня.

За його словами, в понеділок Умєров має доповісти про результати переговорів з країнами Близького Сходу, Перської Затоки та поблизу регіону щодо експорту «безпекових можливостей» України.

«Фактично всі партнери однаково сприймають це успіхом України і кажуть про це – що Україна реально додає безпеки. Є інтерес в Азії щодо цього, і вже є перші домовленості в роботі. Це точно посилює і Україну також. Зараз Рустем Умєров вже в Україні – погоджує драфти угод», – розповів Зеленський.

Голова держави також повідомив, що Київ залишається на зв’язку з американською стороною, а також готує «дуже активну роботу» на найближчі тижні з європейськими партнерами.

Напередодні Зеленський розповів, що українські експерти вже збивали іранські «Шахеди» в кількох країнах Близького Сходу.

На початку березня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, українські експерти працюватимуть на місці.

17 березня він повідомив, що вже 201 український експерт щодо протидії іранським дронам «Шахед» перебуває у регіоні Близького сходу і Перської затоки.