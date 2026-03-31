«Історичний рівень взаємодії в регіоні»: секретар РНБО продовжує роботу на Близькому Сході

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров і команда РНБО продовжують роботу з розширення безпекового партнерства України на Близькому Сході, повідомила пресслужба ради 31 березня.

За повідомленням, тривають подальші переговори з партнерами, основною метою є поглиблення співпраці та формування довгострокових стратегічних домовленостей.

РНБО вказує на те, що Київ вже уклав стратегічні домовленості зі Саудівською Аравією і Катаром. Триває фіналізація домовленості із Об’єднаними Арабськими Еміратами щодо безпекової співпраці, а також активна робота з Йорданією та Кувейтом.

«Україна вже зробила важливий крок: поділилася унікальною експертизою захисту цивільного населення та критичної інфраструктури. Йдеться про комплексні рішення – від перехоплювачів до побудови повноцінних ліній захисту, програмного забезпечення та РЕБ. Саме такий підхід формує нову якість партнерства», – заявляє РНБО.

Водночас Україна формує «нову модель співпраці», укладаючи довгострокові десятирічні угоди в сфері безпеки та військових технологій, які передбачають спільний розвиток технологій, інвестиції та взаємне посилення спроможностей.

Рада вказує на те, що співпраця в регіоні Перської затоки є взаємовигідною. Київ ділиться практичним досвідом сучасної війни й водночас розвиває власні можливості, зокрема, в сфері протидії балістичним загрозам та енергетичної стійкості:

«Це історичний рівень взаємодії для України в регіоні. Домовленості передбачають побудову повноцінних систем безпеки разом із партнерами – із чітким юридичним закріпленням і довгостроковими зобов’язаннями. Робота триває».

Напередодні Зеленський повідомив за підсумками свого візиту на Близький Схід, що Умєров залишається в регіоні й продовжує перемовини на політичному рівні.

Президент України Володимир Зеленський наприкінці минулого тижня провів турне країнами Близького Сходу. 29 березня він обговорив із королем Йорданії Абдаллою Другим можливе партнерство в безпековій сфері.

28 березня глава української держави відвідав Катар і повідомив, що Київ і Доха домовилися про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років. Перед тим стало відомо, що Україна і Саудівська Аравія підписали угоду про співпрацю в оборонній сфері.



