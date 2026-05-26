ЗМІ: Умєров прибув до Берліна для переговорів із Німеччиною, Францією та Британією

Секретар РНБО, головний переговірник України Рустем Умєров прибув у вівторок до Берліна для переговорів з радниками з національної безпеки Німеччини, Франції та Великої Британії (група E3), повідомляє видання Politico з посиланням на двох осіб, знайомих із зустріччю.



За даними видання, Умєров у понеділок перебував у Брюсселі для переговорів з високопосадовцем Єврокомісії щодо співпраці в оборонній промисловості, а у вівторок рано вранці вилетів до Берліна.



Politico звертає увагу, що нові переговори E3 з Умєровим у Берліні відбуваються на тлі напруженості між Мерцем і Зеленським після того, як канцлер Німеччини опублікував листа, в якому пропонував Україні скорочений статус «асоційованого членства», перш ніж вона потенційно стане повноправним членом ЄС на пізнішому етапі. Президент України відхилив пропозицію Мерца, заявивши, що «місце України в Європейському Союзі також має бути повним, повноцінним і рівним».

Один із дипломатів ЄС, якому також було надано анонімність, щоб він міг вільно висловлюватися, зазначив, що вибір часу є «прикметним».

«Минулого тижня багато хто в Брюсселі запитував, чому Мерц вирішив оприлюднити свою ініціативу щодо асоційованого членства України саме зараз», – сказав дипломат. – «Те, що Умєров сьогодні перебуває в Берліні, свідчить про те, що між цими подіями існує чіткий зв’язок».



Речник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца відмовився від коментарів, посилаючись на «конфіденційну зустріч». Посольство України в Берліні також відмовилося від коментарів.



Пресслужба секретаря РНБО підтвердила низці ЗМІ, що Умєров перебуває в Берліні, де зустрівся з держсекретарем МЗС ФРН Зауттером, з яким обговорювали безпекові питання, перемовний процес та оборонну співпрацю, зокрема Drone Deal між Україною та Німеччиною. У пресслужі Умєрова зауважили, що ця поїїздка – це «звичайна планова робота з європейськими колегами».

Європейські міністри обережно відреагували на пропозицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо можливого «асоційованого членства» України в Європейському Союзі без повного права голосу, наголосивши, що головним залишається повноцінний вступ Києва до ЄС через чинний процес розширення, заснований на заслугах.



