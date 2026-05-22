Сибіга прокоментував ідею «асоційованого» членства України в ЄС: «добре, що тривають дискусії»

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував ідею канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо «асоційованого» членства України в ЄС як проміжного етапу до повноцінної євроінтеграції. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, Сибіга привітав дискусії, але нагадав, що Україна прагне повного членства.

«Добре, що тривають дискусії. Тобто ми бачимо, що триває пошук модальності, який може призвести до цього членства. Добре, нехай вони, скажімо так, мають місце, але вони не можуть підмінити стратегічної нашої позиції, стратегічного бачення: повноцінне повноправне членство в Європейському Союзі», – наголосив Андрій Сибіга.

Міністр підкреслив, що ініціативи, які «виникають в тих чи інших столицях», не є для України несподіванкою – «з нами радяться». Але в Києві їх оцінюють, виходячи зі своєї стратегічної мети.

«Ми обізнані з цими думками, з цими представленнями, з нами радяться. Але позиція України знову ж таки є – повноправне, повноцінне членство України в ЄС, і ми теж представляємо наше бачення, як ми маємо цього досягати», – резюмував Сибіга.

Раніше Радіо Свобода повідомило, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у листі до керівництва ЄС і президента Кіпру, що нині головує в Раді ЄС, закликав «швидко просуватися вперед» із членством України як «одного з головних лідерів серед країн-кандидатів».

У документі Мерц назвав розширення ЄС геополітичною необхідністю, але визнав, що процес вступу «триває надто довго», через що зростає розчарування як серед країн-кандидатів, так і держав-членів. Саме тому канцлер запропонував шукати «інноваційні рішення» з огляду на те, що повноцінний вступ України до Євросоюзу може затягнутися.