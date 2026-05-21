У Єврокомісії підтвердили, що отримали лист Мерца щодо членства України в ЄС

Європейська комісія підтвердила отримання листа канцлера Німеччини Фрідріха Мерца із закликом знайти «інноваційні рішення» для просування України до членства в ЄС ще до повноцінного вступу. Про це Радіо Свобода повідомили у пресслужбі Єврокомісії.

«Ми справді отримали листа від канцлера Мерца», – зазначили в Єврокомісії.

Там привітали сам факт дискусії між державами-членами щодо майбутнього розширення ЄС і закликали продовжити її на рівні Європейської ради.

«Це демонструє, що держави-члени також мають сильну відданість тому, щоб розширення стало реальністю якнайшвидше», – заявив речник Єврокомісії.

У Єврокомісії наголосили, що розширення дедалі більше розглядають як «геостратегічну інвестицію» у безпеку, мир і процвітання Євросоюзу, а вступ України «фундаментально пов’язаний із безпекою Союзу».

Водночас у Брюсселі підкреслили, що будь-які «інноваційні рішення» мають відповідати принципу заслуг, тобто залежати від виконання країнами-кандидатами необхідних критеріїв.

Раніше Радіо Свобода повідомило, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у листі до керівництва ЄС і президента Кіпру, що нині головує в Раді ЄС, закликав «швидко просуватися вперед» із членством України як «одного з головних лідерів серед країн-кандидатів».

У документі Мерц назвав розширення ЄС геополітичною необхідністю, але визнав, що процес вступу «триває надто довго», через що зростає розчарування як серед країн-кандидатів, так і держав-членів. Саме тому канцлер запропонував шукати «інноваційні рішення» з огляду на те, що повноцінний вступ України до Євросоюзу може затягнутися.