У Єврокомісії підтвердили, що отримали лист Мерца щодо членства України в ЄС

Ілюстраційне фото. Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (праворуч від Володимира Зеленського) закликав ЄС «швидко просуватися вперед» із членством України
Європейська комісія підтвердила отримання листа канцлера Німеччини Фрідріха Мерца із закликом знайти «інноваційні рішення» для просування України до членства в ЄС ще до повноцінного вступу. Про це Радіо Свобода повідомили у пресслужбі Єврокомісії.

«Ми справді отримали листа від канцлера Мерца», – зазначили в Єврокомісії.

Там привітали сам факт дискусії між державами-членами щодо майбутнього розширення ЄС і закликали продовжити її на рівні Європейської ради.

«Це демонструє, що держави-члени також мають сильну відданість тому, щоб розширення стало реальністю якнайшвидше», – заявив речник Єврокомісії.

У Єврокомісії наголосили, що розширення дедалі більше розглядають як «геостратегічну інвестицію» у безпеку, мир і процвітання Євросоюзу, а вступ України «фундаментально пов’язаний із безпекою Союзу».

Водночас у Брюсселі підкреслили, що будь-які «інноваційні рішення» мають відповідати принципу заслуг, тобто залежати від виконання країнами-кандидатами необхідних критеріїв.

Раніше Радіо Свобода повідомило, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у листі до керівництва ЄС і президента Кіпру, що нині головує в Раді ЄС, закликав «швидко просуватися вперед» із членством України як «одного з головних лідерів серед країн-кандидатів».

У документі Мерц назвав розширення ЄС геополітичною необхідністю, але визнав, що процес вступу «триває надто довго», через що зростає розчарування як серед країн-кандидатів, так і держав-членів. Саме тому канцлер запропонував шукати «інноваційні рішення» з огляду на те, що повноцінний вступ України до Євросоюзу може затягнутися.

