Зеленський висловився за відновлення переговорів про зону вільної торгівлі із Сербією

Президент Володимир Зеленський провів розмову з сербським колегою Александром Вучичем – про це він повідомив 20 травня.

Розмова, за його словами, стосувалася питання двосторонніх відносин між Києвом і Белградом:

«Ми обидва вважаємо, що вони мають бути сильними, і бачимо потенціал для розвитку».

Зеленський повідомив, що цими днями в столиці Белграді працюватиме визначений представник уряду України, а саме віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка:

«Розраховуємо на взаємовигідні домовленості, зокрема, щодо відновлення перемовин про зону вільної торгівлі із Сербією».

Голова держави додав, що Вучич розповів йому про свою дипломатичну адженду на найближчий час, сторони «домовилися бути в контакті».

Президент Сербії наразі не коментував розмову публічно.

Згідно з останнім опитуванням Gallup, опублікованим у січні, Сербія – єдина європейська країна, де спостерігається підтримка президента Росії Володимира Путіна. В усіх інших країнах Путін отримав негативні оцінки.

Сербія – єдина країна-кандидат на вступ до ЄС на Західних Балканах, яка не запровадила санкцій проти Росії за вторгнення в Україну.