Косово: суд довічно ув’язнив двох людей за збройний напад на поліцейських у 2023-му

Суд у Приштині 24 квітня засудив двох чоловіків до довічного ув’язнення за напад етнічних сербів на поліцейський підрозділ на півночі Косова у вересні 2023 року, внаслідок якого загинули один поліцейський та троє нападників.

Благоє Спасоєвич та Владімір Толіч отримали довічні терміни від Суду першої інстанції у Приштині 24 квітня, тоді як ще один член групи, Душан Максимович, отримав 30 років ув’язнення. Суддя Нґадхнім Арні назвав напад «добре організованим планом», який мав на меті спробу «відокремити північну частину території Косова та приєднати її до Сербії».

Виконувачка обов’язків президента Косова Албулена Хаджіу заявила, що вирок трьом обвинуваченим є «доказом того, що напад на поліцію Косова, конституційний лад та безпеку нашої країни не залишиться безкарним».

«Водночас правосуддя за терористичний напад у Баньській на цьому не закінчується. Воно буде повним лише тоді, коли всі винні, на чолі з Міланом Радойчичем, будуть притягнуті до відповідальності», – сказала вона, маючи на увазі керівника нападу, етнічного серба з Косова, який зараз перебуває в Сербії.

«Сербський список» – головна партія косовських сербів, яку підтримує Белград – засудила вирок, заявивши, що його винесли без «достатніх доказів», без встановлення індивідуальної відповідальності та без чіткого пояснення дій, які приписують обвинуваченим. Радойчич раніше був віцепрезидентом «Сербського списку».

Управління уряду Сербії у справах Косова назвало вирок «драконівським» і звинуватило суд у діях «під прямим політичним тиском».

Міністр внутрішніх справ Косова Джелал Свекла заявив, що країна ліквідувала кримінальні та воєнізовані структури на півночі, але додав, що Сербія все ще має нести відповідальність за політичну, фінансову та логістичну роль, яку, за його оцінкою, відігравала в нападі.

Він сказав, що вирок не поверне загиблого поліцейського, етнічного албанця Афріма Бунджаку, але є «кроком до справедливості» для його родини, колег та громадян Косова. Він додав, що справедливість для Баньської буде повною лише тоді, коли всі винні постануть перед судом, «починаючи з Мілана Радойчича».





Напад стався через кілька місяців після того, як переговори між Косово та Сербією за підтримки Вашингтона та Брюсселя провалилися, а відносини між сусідами та запеклими суперниками лише погіршилися.

У вересні 2023 року влада Косова повідомила про напад щонайменше 30 людей у неідентифікованій уніформі на поліцію в районі сербського православного монастиря Баньська. Один поліцейський загинув. Прем’єр-міністр Альбін Курті заявив, що «озброєна до зубів» група могла діяти «за політичної, фінансової та матеріально-технічної підтримки офіційного Белграда».

Президент Сербії Александар Вучич тоді висловив жаль через вбивство поліцейського, але додав, що етнічні серби у Косові «не хочуть більше терпіти терор Курті».