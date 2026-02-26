У Сербії з’явилися графіті з образами щодо українського посла. Це сталося через день після облиття фарбою пам’ятника Шевченку

У Сербії у центрі міста Новий Сад з’явилися графіті з образами щодо українського посла Олександра Литвиненка – це сталося через день після пошкодження пам’ятника українському поету Тарасу Шевченку в цьому місті у четверту річницю початку російського вторгнення в Україну. Про це повідомляє балканська служба Радіо Свобода.

Посольство України в Белграді засудило пошкодження пам’ятника українському поету як ганебний вчинок.

«Ми вважаємо цей інцидент ганебним актом, спрямованим на пам’ятку архітектури міста Нові-Сад, та спробою осквернити пам’ять символу українського народу в трагічну для всієї України та цивілізованого світу дату, 24 лютого. Такі дії вандалів спрямовані на підрив українсько-сербських відносин», – йдеться у заяві, яку цитують медіа. Однак у соцмережах посольства цієї заяви вже немає.

Українські дипломати закликали компетентні органи Сербії розслідувати обставини інциденту та притягнути винних до відповідальності.

Радіо Свобода звернулося до посольства з проханням прокоментувати появу графіті проти посла України в Сербії Олександра Литвиненка, а також пояснити, чому зник пост із засудженням акції вандалізму щодо пам’ятника Шевченку.

Політолог і журналіст Борис Варга розповів Радіо Свобода, що такі ексцеси його не дивують. Він нагадав, що востаннє пам’ятник оскверняли літерою «Z» – одним із символів російського вторгнення в Україну.

«Найімовірніше, в обох випадках саме путінофілів турбує наявність української символіки в Сербії», – припускає Варга.

Це не перший випадок осквернення цього пам’ятника, поблизу якого в місті Новий Сад проводять мітинги солідарності з українцями.

Згідно з останнім опитуванням Gallup, Сербія – єдина європейська країна , де спостерігається підтримка президента Росії Володимира Путіна. В усіх інших країнах Путін отримав негативні оцінки.

Сербія – єдина країна-кандидат на вступ до ЄС на Західних Балканах, яка не запровадила санкцій проти Росії за вторгнення в Україну.



