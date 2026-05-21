У ЄС здивовані послабленням санкцій щодо російської нафти Британією – Домбровскіс

Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що в Європейському Союзі були «здивовані» рішенням Великої Британії послабити частину санкцій проти російської нафти. Про це він сказав під час пресконференції у Брюсселі 21 травня, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

За його словами, цей крок не обговорювався під час зустрічі міністрів фінансів G7 і суперечить нинішнім закликам союзників посилювати тиск на Москву.

«Про це не згадувалось під час зустрічі міністрів фінансів G7 на початку цього тижня, тому це стало несподіванкою», – зазначив Домбровскіс.





За словами єврокомісара, на зустрічі «Групи семи» союзники, навпаки, обговорювали необхідність збереження або навіть посилення санкцій проти Росії, оскільки Москва отримує додаткові прибутки через зростання цін на енергоносії на тлі війни між Іраном та Ізраїлем.

«Зараз не час послаблювати санкції проти Росії, тому що Росія фактично виграє від війни в Ірані, отримуючи значні надприбутки через вищі ціни на енергоносії. Тому важливо зберігати санкції і, якщо вже на те пішло, посилювати їх у нинішній ситуації», – заявив єврокомісар.

Він додав, що ЄС продовжить наполягати на такій позиції у контактах із міжнародними партнерами, зокрема, з Великою Британією.

Раніше Велика Британія дозволила імпорт дизельного та авіаційного палива, виробленого з російської нафти у третіх країнах. Відповідна генеральна торговельна ліцензія, опублікована британським Управлінням з реалізації фінансових санкцій, набула чинності 20 травня 2026 року.

Окрім цього, Лондон видав окрему ліцензію щодо морських перевезень зрідженого природного газу та супутніх послуг у межах санкційного режиму проти Росії.

Міністр торговельної політики Великої Британії Кріс Браянт пізніше попросив вибачення за рішення уряду, назвавши його «незграбним». За даними Bloomberg, британські посадовці визнали, що цей крок послаблює аргументи союзників на користь збереження та посилення санкційного тиску на Росію.