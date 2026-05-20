Україна розраховує, що з Британією обговорить цього тижня питання санкцій щодо РФ – Зеленський

Україна розраховує, що питання санкції щодо РФ буде обговорено з Великою Британією цього тижня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Наша команда сьогодні була в комунікації з Британією. Питання санкцій – це питання дуже чутливе. І багато обговорень було в медіа та серед політиків. Ми свої сигнали щодо цього Лондону передали. Ми розраховуємо, що цього тижня на двосторонньому рівні все буде обговорено», – сказав він у своєму вечірньому відеозверненні.

«Санкції – як наші далекобійні, так і економічні та політичні обмеження від партнерів – це те, що найбільш ефективно впливає на Росію, на те, щоб бажання закінчити цю війну в Росії все ж таки виникло», – додав Зеленський.

Велика Британія дозволила імпорт дизельного та авіаційного палива, виробленого з російської нафти в третіх країнах.

Генеральна торговельна ліцензія, яка звільняє деякі товари від санкційних обмежень, набирає чинності 20 травня 2026 року. Вона має безстроковий характер, але періодично переглядається міністром внутрішніх справ.

Окремо Британія видала ліцензію щодо морських перевезень зрідженого природного газу та супутніх послуг у рамках санкційних правил щодо Росії, яка діє до 1 січня 2027 року.

Опозиційні політики засудили рішення відкласти санкції. Зокрема, лідерка консерваторів Кемі Баденох опублікувала у соцмережі X: «Після 18 місяців «протистояння Путіну» уряд лейбористів непомітно видав ліцензію, що дозволяє імпорт російської нафти, переробленої в третіх країнах».

Натомість британський прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що зміни до обмежень на російську нафту були розроблені для поступового введення нових санкцій та захисту споживачів, відкинувши припущення, що уряд послаблює тиск на Москву.



«Це не питання скасування існуючих санкцій будь-яким чином, і ми продовжуватимемо працювати з нашими союзниками над подальшими пакетами санкцій», – заявив Стармер парламенту.

24 лютого Лондон оголосив, поміж іншого, майже 300 нових санкцій задля посилення тиску на критично важливі російські енергетичні доходи, включаючи експорт нафти, та ключових постачальників військової техніки, що підживлюють воєнні зусилля. Зокрема, як зазначається, сьогоднішні дії спрямовані проти однієї з найбільших у світі нафтопровідних компаній «Транснефть», яка відповідає за транспортування понад 80% експорту російської нафти.



