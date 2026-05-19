Британія дозволила імпорт палива, виробленого з російської нафти

Велика Британія дозволила імпорт дизельного та авіаційного палива, виробленого з російської нафти в третіх країнах – про це йдеться в сповіщенні на сторінці британського Управління з реалізації фінансових санкцій країни.

Це передбачає генеральна торговельна ліцензія, яка була видана у вівторок і звільняє деякі товари від санкційних обмежень.

Ліцензія набирає чинності 20 травня 2026 року. Вона має безстроковий характер, але періодично переглядається міністром внутрішніх справ. Міністр має право у будь-який час змінювати, відкликати чи зупиняти дію документа. При цьому він, як зазначається, намагатиметься повідомити про будь-яке рішення про відкликання цієї ліцензії за чотири місяці.

Окремо Британія видала ліцензію щодо морських перевезень зрідженого природного газу та супутніх послуг у рамках санкційних правил щодо Росії, яка діє до 1 січня 2027 року.

24 лютого Лондон оголосив, поміж іншого, майже 300 нових санкцій задля посилення тиску на критично важливі російські енергетичні доходи, включаючи експорт нафти, та ключових постачальників військової техніки, що підживлюють воєнні зусилля.

Зокрема, як зазначається, сьогоднішні дії спрямовані проти однієї з найбільших у світі нафтопровідних компаній «Транснефть», яка відповідає за транспортування понад 80% експорту російської нафти.