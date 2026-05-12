ОП: Україна запровадила санкції проти компаній і осіб із РФ, які забезпечують російський ВПК

Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти громадян Росії і компаній, які постачають продукцію для російського військово-промислового комплексу, а також щодо продовження обмежувальних заходів, у яких спливає термін дії.

Як повідомила 12 травня пресслужба президента, зокрема, продовжені санкції проти 13 фізичних і 21 юридичної особи, застосовані у 2023 році. Чотири підприємства з того пакета припинили свою протиправну діяльність, заявили в Офісі президента.

«Україна продовжила обмежувальні заходи проти Ірини Бабакової, Наталії Селіванової і Вадима Гінера, що пов’язані з діяльністю в Україні фінансово-промислової групи ТОВ «ВС Груп Менеджмент», яку створили підсанкційні російські громадяни – представники колишнього злочинного угруповання «Лужники» Олександр Бабаков, Михайло Воєводін та Євгеній Гінер», – йдеться в повідомленні.

Іншим указом санкції запровадили проти 32 російських компаній і 34 російських громадян, більшість із них є директорами й засновниками цих підприємств.

«Серед них – компанії, залучені до постачання товарів для комплексів С-300 та С-400, балістичних ракет «Тополь», «Ярс» та «Іскандер», порохів, ракетного палива, компонентів для боєприпасів. Також під санкціями – російські підприємства, що випускають засоби радіотехнічної розвідки, повітроплавні носії спеціальної техніки, і компанії, включені в ланцюги постачання високоточного промислового обладнання й електронних компонентів в обхід санкцій. Зокрема, в цьому списку особи, які намагалися організувати зняття американських санкцій із Росії і помʼякшити позицію Європейського Союзу», – йдеться в повідомленні.

10 квітня Україна застосувала санкції проти п’яти діячів культури, пов’язаних із участю РФ у Венеційській бієнале.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США й інші західні країни запровадили проти РФ низку санкцій, спрямованих на зниження здатності Москви вести війну, перекривши доступ до західних технологій. Однак Росія продовжує знаходити способи для обходу санкцій, їй вдається отримувати іноземні компоненти.