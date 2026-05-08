Генштаб заявив про удари по НПЗ і складу дронів у РФ

Українські сили вночі проти 8 травня завдали ударів по нафтопереробному заводу в Ярославській області Росії, а також по складу зберігання безпілотників у російському Ростові-на-Дону, повідомив Генштаб ЗСУ.

За повідомленням, на території НПЗ «Ярославльський» зафіксовано пожежу.

«Ступінь завданих збитків уточнюється. НПЗ «Ярославльський» – стратегічно важливе підприємство й один із ключових об’єктів російської нафтопереробної галузі. Потужність переробки – близько 15 млн тонн нафти на рік. Продукція заводу включає бензин, дизельне та реактивне пальне й є критично важливою для логістики ворожої армії», – йдеться в повідомленні.

За даними українського командування, також був атакований склад зберігання безпілотників у Ростові-на-Дону в Ростовській області Росії, там спалахнула пожежа.

«Крім того, уражено нафтобазу «Луганська» в Луганську, а також склади пально-мастильних матеріалів противника у районах Петропавлівки та Новомикільського на ТОТ Луганської області. Також уражено ремонтний підрозділ противника у Ровеньках на ТОТ Луганської області, вузли зв’язку у районах Зеленополя, Новомихайлівки і Кінських Роздорів Запорізької області. Серед іншого уражено ворожий зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» у районі Михайлівки Запорізької області й радіолокаційну станцію «Каста-2Е» у районі Мисового на ТОТ АР Крим», – йдеться в повідомленні.

Російська влада ураження цих об’єктів не підтверджувала.

Декілька регіонів Росії в ніч проти 8 травня зазнали масованої атаки українських безпілотників. Під удар потрапили, зокрема, Ростовська, Ярославська області, Пермський край і Чечня, а також окупований Крим і прикордонні регіони РФ. Влада України заявила, що діє дзеркально, у відповідь на дії Росії, і зазначила, що російські військові не дотримуються ними самими оголошеного перемир’я.

Раніше сьогодні телеграм-канал Astra, геолокувавши відео очевидців, написав, що після атаки на Ярославль у ніч на 8 травня горить «НПЗ ПАТ «Славнафта-ЯНОС».

Губернатор Ярославської області РФ Михайло Євраєв заявив, що вночі на підльоті до Ярославля сили ППО і РЕБ відбили атаку українських БпЛА, про пошкодження він не повідомляв.

Українські дрони неодноразово атакували цей завод раніше.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».