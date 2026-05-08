СБУ заявила про чергове ураження НПЗ і нафтоперекачувальної станції в Пермі

Служба безпеки України заявила, що вночі проти 8 травня втретє атакувала нафтопереробний завод «Пермнафтооргсинтез» і нафтоперекачувальну станцію у російському місті Перм.

Обидва об’єкти розташовані за понад 1500 кілометрів від кордону з Україною, уточнили в СБУ.

«Внаслідок атаки дронів СБУ на НПЗ «Пермнафтооргсинтез» сталося займання на одній з установок АВТ, яка є ключовим вузлом первинної переробки нафти. На нафтоперекачувальній станції уражено один із резервуарів», – йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що згаданий НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії, який забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби російської армії, а лінійна виробничо-диспетчерська станція «Перм» належить АТ «Транснефть» і є «стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи» Росії. Через станцію нафта розподіляється у чотирьох напрямках, зокрема й до Пермського НПЗ.

Про попередній удар по нафтовій інфраструктурі в російській Пермі українська сторона повідомляла 7 травня.

Губернатор Пермського краю Росії Дмитро Махонін 8 травня без подробиць заявив про «приліт» дронів на промислові майданчики регіону. Про наслідки він не інформував.

Декілька регіонів Росії в ніч проти 8 травня зазнали масованої атаки українських безпілотників. Під удар потрапили, зокрема, Ростовська, Ярославська області, Пермський край і Чечня, а також окупований Крим і прикордонні регіони РФ. Влада України заявила, що діє дзеркально, у відповідь на дії Росії, і зазначила, що російські військові не дотримуються ними самими оголошеного перемир’я.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».