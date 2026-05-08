На півдні Росії 13 аеропортів призупинили роботу після удару дронів

Мінтранс Росії заявив, що через влучання безпілотників в адміністративну будівлю аеронавігації в Ростові-на-Дону в ніч проти 8 травня призупинили роботу 13 аеропортів на півдні країни.

«Робота регіонального центру в Ростові-на-Дону, який управляє повітряним рухом на півдні Росії, тимчасово скоригована через попадання українських БПЛА в адміністративну будівлю філії «Аеронавігація Півдня Росії», – йдеться у повідомленні.

Припинено роботу аеропортів в Астрахані, Владикавказі, Волгограді, Геленджику, Грозному, Краснодарі, Махачкалі, Магасі, Мінеральних Водах, Нальчику, Сочі, Ставрополі та Елісті.

У відомстві зазначили, що «коригуються технології управління повітряним рухом та розклад рейсів».

Агенція ТАСС з посиланням на Асоціацію туроператорів Росії пише, що в південних аеропортах затримано та скасовано понад 80 рейсів, в очікуванні вильоту перебуває щонайменше 14 тисяч пасажирів. За даними Mash, затримуються 184 авіарейси, скасовані – 26.

У Мінтрансі згодом заявили, що «найближчим часом буде ухвалено рішення про терміни відновлення рейсів у напрямку Півдня країни зі скороченою частотою польотів». Авіаперевізникам також доручено задіяти поїзди та автобуси для доставки пасажирів скасованих рейсів.

У московському аеропорту Внуково також було припинено польоти. Затримано чи скасовано понад 50 рейсів, деякі, як пише телеграм-канал «Обережно, новини», не можуть вилетіти вже більше доби.

Декілька регіонів Росії, зокрема Ростовська область, в ніч проти 8 травня зазнали масованої атаки українських безпілотників.

Губернатор Ростовської області РФ Юрій Слюсар заявив, що внаслідок падіння уламків БПЛА є руйнування у містах Таганрог, Батайськ, Ростов-на-Дону, у М’ясниківському районі. За його словами, у Ростові, серед іншого, внаслідок падіння уламків БПЛА сталося займання адміністративної 4-х поверхової будівлі.

Міноборони РФ заявило, що з 00:00 до 07:00 8 травня нібито було знешкоджено 264 українських безпілотних літальних апаратів.

Українські військові наразі цих заяв не коментували.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».