Зеленський повідомив про розмову зі Стармером: «стараємось активізувати змістовну дипломатію»

Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером – про це він повідомив увечері 20 травня.

Зеленський подякував Британії за підтримку й коротко зазначив, що сторони скоординували позиції на «дипломатичному треку щодо російської війни проти України»:

«Стараємось активізувати змістовну дипломатію. Домовились про майбутні контакти».

Пресслужба прем’єра Британії підтвердила розмову. За її заявою, Стармер «висловив наше незмінне зобов’язання зробити все можливе, щоб послабити та підважити військову машину Путіна».

Також, за цитатою Даунінг-Стріт, Стармер запевнив у продовженні санкційного тиску на Москву:

«Він окреслив, як Велика Британія посилює заходи з тиску на економіку Росії, зокрема, через новий пакет санкцій, оголошений учора, і що в результаті дій Великої Британії на сьогодні на ринку буде менше російської нафти, а Росія в результаті цього послабиться».

У Лондоні також підтвердили, що сторони очікують на нову зустріч «найближчим часом».

Раніше сьогодні президент України висловив очікування, що Київ зможе обговорити з Лондоном питання санкцій щодо РФ цього тижня. Перед цим Велика Британія дозволила імпорт дизельного та авіаційного палива, виробленого з російської нафти в третіх країнах.