Прем’єр Британії Стармер відкидає заклики піти у відставку

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер у вівторок відкинув заклики піти у відставку, заявивши міністрам, що він продовжить керувати країною.



На засіданні свого кабінету Стармер, який обіймав керівну посаду менше двох років, повторив, що, хоча він і взяв на себе відповідальність за одну з найгірших поразок своєї Лейбористської партії на виборах, жодних офіційних кроків щодо початку боротьби за лідерство не було.



Стармер сказав, що «останні 48 годин дестабілізували уряд, і це має реальні економічні наслідки для нашої країни та для сімей».



«Лейбористська партія має процедуру для відклику лідера, і вона ще не була запущена», – сказав британський прем’єр своєму кабінету міністрів. – «Країна очікує, що ми продовжимо керувати. Це те, що я роблю, і те, що ми повинні робити як кабінет».



Виходячи з Даунінг-стріт, кілька високопоставлених міністрів висловили Стармеру свою підтримку, а міністр праці та пенсійного забезпечення Пет Макфадден заявив журналістам, що ніхто не кидав виклик прем'єр-міністру на засіданні.



Як пише Reuters, ті, хто прагне відставки Стармера, зокрема міністр охорони здоров’я Вес Стрітінг та міністр внутрішніх справ Шабана Махмуд, або пішли без коментарів, або не йшли через Даунінг-стріт, де зібралися журналісти.



Тиск на Стармера щодо відставки різко зростає з тих пір, як минулого тижня Лейбористська партія зазнала катастрофічних результатів на місцевих виборах, втративши сотні місць на користь ультраправої Реформістської партії Великої Британії та лівопопулістської партії «Зелені».



Після цього кілька міністрів подали у відставку. Серед них є Міатта Фанбулле, яка закликала Стармера «зробити правильну річ для країни та партії та встановити графік упорядкованого переходу». Джесс Філліпс пішла з посади міністра захисту, написавши Стармеру в листі, що вона не бачила змін, яких «вона та країна очікують».



