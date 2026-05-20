Міноборони Британії повідомило, що Росія перехопила його літак-розвідник над Чорним морем

Російські військові літаки перехопили літак Королівських повітряних сил Великої Британії над Чорним морем – про це британське Міністерство оборони заявило увечері 20 травня.

За даними відомства, літак був «небезпечно перехоплений» у повітряному просторі над Чорним морем: російські літаки пролетіли лише в шести метрах від нього, через що спрацювали бортові аварійні системи.

«Незважаючи на ці безрозсудні маневри, екіпаж Королівських ВПС безпечно виконав свою місію. Літак виконував плановий політ на підтримку операцій НАТО, сприяючи безпеці східного флангу Альянсу», – повідомляє Міноборони.

Як уточнило британське міністерство, Rivet Joint – це спеціалізований розвідувальний літак, оснащений передовими електронними датчиками спостереження, які забезпечують «критично важливу» ситуаційну обізнаність для захисту території альянсу.

За його оцінкою, інцидент відображає російську агресію, що триває, та посилену військову активність у Східній Європі та на Крайній Півночі:

«Велика Британія продовжуватиме твердо стояти на боці своїх союзників, об’єднаних у захисті НАТО».

У квітні міністр оборони Великої Британії Джон Гілі повідомив, що країна розгорнула свої збройні сили для стримування російських підводних човнів від атаки на свої кабелі та трубопроводи, коли вони провели близько місяця в британських водах.