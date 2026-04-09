Польські винищувачі супроводили російський літак над Балтійським морем – командування

Польські винищувачі перехопили та здійснили супровід російського літака, повідомляє оперативне командування армії Польщі 9 квітня.

За повідомленням, це сталося напередодні: пара польських літаків F-16 на чергуванні здійснила «успішне перехоплення, візуальну ідентифікацію та супровід із зони відповідальності» літака Російської Федерації, який здійснював політ над Балтійським морем.

«Польські винищувачі перехопили літак Іл-20, який виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі, без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером. Порушення повітряного простору Польщі не було», – заявляє командування.

Польські військові наголосили, що перехоплення літаків є не демонстрацією сили, а інструментом забезпечення реального контролю над повітряним простором країни.

Російська сторона наразі не коментувала це повідомлення.

У березні польське командування повідомляло, що його винищувачі перехопили російський розвідувальний літак, що летів над Балтійським морем.