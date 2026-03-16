Польща заявила про перехоплення російського розвідувального літака над Балтійським морем





Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак, що летів над Балтійським морем у п'ятницю, 13 березня, повідомило оперативне командування польської армії у соцмережі X.

«Польські винищувачі перехопили російський літак Іл-20, який виконував свою дев’яту розвідувальну місію року в міжнародному повітряному просторі, без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером», – йдеться в повідомленні.

Водночас польська сторона зазначає, що літак не порушив польський повітряний простір.

Це не перший подібний випадок. У грудні минулого року польські винищувачі над Балтійським морем перехопили російський розвідувальний літак, який був поблизу повітряного простору країни. За два місця до цього два винищувачі МіГ-29 перехопили та супроводили російський літак Іл-20, який, як стверджується, виконував розвідувальну місію над Балтійським морем.