Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

Польща заявила про перехоплення російського розвідувального літака над Балтійським морем

Водночас польська сторона зазначає, що російський літак не порушив польський повітряний простір



Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак, що летів над Балтійським морем у п'ятницю, 13 березня, повідомило оперативне командування польської армії у соцмережі X.

«Польські винищувачі перехопили російський літак Іл-20, який виконував свою дев’яту розвідувальну місію року в міжнародному повітряному просторі, без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером», – йдеться в повідомленні.

Водночас польська сторона зазначає, що літак не порушив польський повітряний простір.

Це не перший подібний випадок. У грудні минулого року польські винищувачі над Балтійським морем перехопили російський розвідувальний літак, який був поблизу повітряного простору країни. За два місця до цього два винищувачі МіГ-29 перехопили та супроводили російський літак Іл-20, який, як стверджується, виконував розвідувальну місію над Балтійським морем.

Форум

XS
SM
MD
LG