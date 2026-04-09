Британія розгорнула військові сили для стримування російських підводних човнів – міністр Гілі

Міністр зазначив, що «відстежували та стримували будь-яку зловмисну діяльність» РФ військовий корабель Королівського флоту та патрульний літак морської піхоти P8
Велика Британія розгорнула свої збройні сили для стримування російських підводних човнів від атаки на свої кабелі та трубопроводи, коли вони провели близько місяця в британських водах, заявив міністр оборони країни Джон Гілі.

За його словами, за останні кілька тижнів, коли «погляди багатьох були спрямовані на Близький Схід», британські військові та союзники, включно з Норвегією, відповіли на зростання російської активності, зокрема підводних суден.

Гілі сказав, що в російській операції брали участь російський ударний підводний човен класу «Акула» та два спеціалізовані підводні човни Головного управління глибоководних досліджень (GUGI).

Міністр зазначив, що «відстежували та стримували будь-яку зловмисну діяльність» РФ військовий корабель Королівського флоту та патрульний літак морської піхоти P8.

«Я роблю цю заяву, щоб викрити цю російську діяльність, і президенту Путіну я кажу: «Ми бачимо вас. Ми бачимо вашу діяльність щодо наших кабелів та наших трубопроводів, і ви повинні знати, що будь-яка спроба пошкодити їх не буде толеруватися та матиме серйозні наслідки», – сказав британський міністр.

Гілі сказав, що підводні човни вже покинули британські води та попрямували на північ. За його словами, немає жодних ознак пошкодження підводної інфраструктури.

У жовтні минулого року президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн констатувала, що проти Європи триває гібридна війна, зокрема, згадавши про пошкодження підводних кабелів біля деяких європейських країн.

