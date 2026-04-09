Британія розгорнула військові сили для стримування російських підводних човнів – міністр Гілі

Велика Британія розгорнула свої збройні сили для стримування російських підводних човнів від атаки на свої кабелі та трубопроводи, коли вони провели близько місяця в британських водах, заявив міністр оборони країни Джон Гілі.

За його словами, за останні кілька тижнів, коли «погляди багатьох були спрямовані на Близький Схід», британські військові та союзники, включно з Норвегією, відповіли на зростання російської активності, зокрема підводних суден.

Гілі сказав, що в російській операції брали участь російський ударний підводний човен класу «Акула» та два спеціалізовані підводні човни Головного управління глибоководних досліджень (GUGI).

Міністр зазначив, що «відстежували та стримували будь-яку зловмисну діяльність» РФ військовий корабель Королівського флоту та патрульний літак морської піхоти P8.

«Я роблю цю заяву, щоб викрити цю російську діяльність, і президенту Путіну я кажу: «Ми бачимо вас. Ми бачимо вашу діяльність щодо наших кабелів та наших трубопроводів, і ви повинні знати, що будь-яка спроба пошкодити їх не буде толеруватися та матиме серйозні наслідки», – сказав британський міністр.

Гілі сказав, що підводні човни вже покинули британські води та попрямували на північ. За його словами, немає жодних ознак пошкодження підводної інфраструктури.

У жовтні минулого року президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн констатувала, що проти Європи триває гібридна війна, зокрема, згадавши про пошкодження підводних кабелів біля деяких європейських країн.