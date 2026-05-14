Британія: з уряду Стармера пішов у відставку міністр і закликав піти з посади самого прем’єра

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Вес Стрітинґ подав у відставку, закликавши прем’єр-міністра Кіра Стармера наслідувати його приклад і відкрити шлях до виборів нового лідера владної Лейбористської партії.

Крок Стрітинґа був очікуваним після того, як останніми днями десятки депутатів Палати громад і кілька членів кабінету, які обіймали менш важливі посади, закликали Стармера піти у відставку. Стрітинґ вважається одним із кандидатів на посаду лідера лейбористів, його підтримує праве крило партії.

Він оголосив про звільнення з кабінету наступного дня після того, як Стармер дав зрозуміти, що не піде з посади, попри активізацію закликів до відставки.

Коментатори зазначають, що Стрітинґ не висунув свою кандидатуру просто зараз, що швидше за все призвело б до вибору лідера партії з двох кандидатур, його та Стармера. Натомість він закликав провести широке обговорення та вибори через деякий час. Це може переконати прихильників іншого потенційного кандидата на посаду лідера лейбористів, мера Манчестера Енді Бернема, також підтримати відставку Стармера.

Криза в британському уряді пов’язана з невдачею лейбористів на нещодавніх місцевих виборах. Вони поступилися лідерством в Англії популістській Партії реформ Найджела Фараджа, в Шотландії та Уельсі – місцевим національним партіям, а в частині міст «зеленим», які критикують їх із лівих позицій.

Прихильники Стармера вважають, що його звільнення може призвести до дострокових виборів і перемоги Фараджа, і наполягають на тому, що прем’єр має залишатися на посаді весь термін.