Мерц пропонує проміжний «еквівалент» членства України в ЄС і вважає це стимулом для мирних переговорів

Канцлер Німеччини пропонує негайні «інноваційні рішення» для України на шляху до її членства в ЄС. Їх суть викладена в листі, який Фрідріх Мерц написав очільникам Єврокомісії, Євроради й президенту Кіпру, який нині головує в Раді Євросоюзу. Документ опинився в розпорядженні Радіо Свобода.

У ньому очільник німецького уряду вказує на геополітичну необхідність у розширенні ЄС, однак процес, на його думку, «триває надто довго». Відтак Мерц вважає «цілком зрозумілим» розчарування як серед країн-кандидатів, так і держав-членів.

Канцлер Німеччини закликає «швидко просуватися вперед» із членством України як «одного з головних лідерів серед країн-кандидатів» і пропонує «інноваційні рішення» з огляду на те, що повноцінний вступ затягнеться.

«Ми не зможемо завершити процес вступу найближчим часом через численні перешкоди, а також політичні складнощі процедур ратифікації в різних державах-членах. Однак з огляду на мирний процес ми не маємо часу на подальші затримки», – зауважує Мерц.

Німецький лідер закликає відкрити всі переговорні кластери «негайно і без затримок», і продовжити обговорення ідеї «асоційованого членства» для України. На думку Мерца, воно допоможе їй на шляху до повноцінного членства і прискорить процес вступу, стимулюючи переговори.

«Моя ідея полягає в тому, щоб уже зараз зробити унікальний крок до прямого залучення України до суті та структур ЄС з огляду на особливу ситуацію, в якій опинилася країна… Це не вимагатиме ратифікації Договору про вступ відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз чи змін до установчих договорів, а лише сильної політичної угоди», – пише Мерц.

Канцлер деталізує, що може включати статус асоційованого члена:

участь у засіданнях Євроради (на рівні лідерів) і Ради ЄС (на рівні міністрів) без права голосу;

асоційоване членство в Єврокомісії без портфеля (тобто без власного єврокомісара);

асоційоване членство в Європарламенті без права голосу;

асоційований суддя у Євросуді (формально – помічник доповідача);

поступове використання нею бюджету ЄС відповідно до прогресу в переговорах і з захисними запобіжниками;

політичне зобов’язання держав-членів до безпекових гарантій для України шляхом застосування статті 42.7 Договору про ЄС, що передбачає взаємну оборону;

механізм «швидкого повернення» у разі відкату в реформах.

«Завдяки такому підходу Україна зробила б величезний крок уперед, фактично одразу наблизившись до повноправного членства. Ми вже зараз запропонували б Україні суттєвий еквівалент членства, який значно перевищує те, що ми можемо забезпечити у середньостроковій перспективі через нинішню методологію вступу», – пише канцлер Мерц.

Очільник німецького уряду визнає, що пропозиція спровокує низку дискусій щодо політичної, юридичної, технічної здійсненності. Водночас він переконаний, що конструктивний підхід дозволить владнати ці питання.

«Моя пропозиція відображає особливу ситуацію України – країни, яка перебуває у стані війни. Вона допоможе просунути мирні переговори як частину врегульованого мирного рішення… Для мене також абсолютно очевидно, що це не повинно і не буде впливати на інші країни-кандидати», – резюмує канцлер, закликаючи також до пошуку інноваційних рішень для тих держав, що вже тривалий час готуються до вступу в ЄС.

Мерц сподівається на обговорення ідеї в Єврораді – тобто на рівні лідерів держав ЄС. Їхній наступний саміт відбудеться в Брюсселі 18-19 червня. Деталі, на думку Мерца, може опрацьовувати спеціальна робоча група, створення для цієї мети після досягнення відповідних політичних домовленостей.

Президент України Володимир Зеленський відкидав ідею «асоційованого» членства України в ЄС і наголошував, що ідея, яка виключає доступ Києва до спільного бюджету та права голосу, – неприйнятна.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос у ексклюзивному коментарі Радіо Свобода на полях Мюнхенської безпекової конференції на початку цього року заявила, що членство України в ЄС традиційно розглядається як елемент безпекових гарантій і може обговорюватися в контексті майбутніх домовленостей про мир.