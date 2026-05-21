Лідери Чехії та Словаччини відреагували на пропозицію Мерца щодо членства України в ЄС

Президент Чехії Петр Павел відреагував на пропозицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца знайти «інноваційні рішення» для просування України до членства в ЄС.

«Вважаю, що процес вступу України до ЄС має бути максимально швидким, але не виходячи за межі чинних правил. Усе це має відбуватися відповідно до встановлених умов. Інакше це суперечило б інтересам України», – сказав він, відповідаючи на запитання, чи підтримує він ідею Мерца.

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо відхиляє пропозицію Україні стати асоційованим членом ЄС.

«Або ми когось беремо, або ні. Сьогодні Європейський Союз не налаштований робити кроки такого характеру», – заявив Фіцо, якого цитує видання Dennikn.

Раніше Європейська комісія підтвердила Радіо Свобода отримання листа канцлера Німеччини Фрідріха Мерца із закликом знайти «інноваційні рішення» для просування України до членства в ЄС ще до повноцінного вступу.

Читайте також: Зеленський висловився за відновлення переговорів про зону вільної торгівлі із Сербією

У Єврокомісії також наголосили, що розширення дедалі більше розглядають як «геостратегічну інвестицію» у безпеку, мир і процвітання Євросоюзу, а вступ України «фундаментально пов’язаний із безпекою Союзу».

Водночас у Брюсселі підкреслили, що будь-які «інноваційні рішення» мають відповідати принципу заслуг, тобто залежати від виконання країнами-кандидатами необхідних критеріїв.

Раніше Радіо Свобода повідомило, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у листі до керівництва ЄС і президента Кіпру, що нині головує в Раді ЄС, закликав «швидко просуватися вперед» із членством України як «одного з головних лідерів серед країн-кандидатів».

У документі Мерц назвав розширення ЄС геополітичною необхідністю, але визнав, що процес вступу «триває надто довго», через що зростає розчарування як серед країн-кандидатів, так і держав-членів. Саме тому канцлер запропонував шукати «інноваційні рішення» з огляду на те, що повноцінний вступ України до Євросоюзу може затягнутися.