«Без України не може бути повноцінного європейського проєкту» – Зеленський про ідею «асоційованого членства» в ЄС

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ідею канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо «асоційованого» членства України в ЄС як проміжного етапу до повноцінної євроінтеграції.

«Україна бореться за своє життя, за свою незалежність і за ту Європу, яка найдовше живе в мирі, захищає людей і життя, захищає культуру і саме завдяки такому захисту має справді глобальну роль. Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною – повноправною. Важливо відкрити кластери. Важливо змістовно рухатись у перемовинах», – сказав глава держави вдень 23 травня.

Раніше цього тижня, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав дискусії, але нагадав, що Україна прагне повного членства.

«Ми бачимо, що триває пошук модальності, який може призвести до цього членства. Добре, нехай вони, скажімо так, мають місце, але вони не можуть підмінити стратегічної нашої позиції, стратегічного бачення: повноцінне повноправне членство в Європейському Союзі», – наголосив Андрій Сибіга.

Раніше Радіо Свобода повідомило, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у листі до керівництва ЄС і президента Кіпру, що нині головує в Раді ЄС, закликав «швидко просуватися вперед» із членством України як «одного з головних лідерів серед країн-кандидатів».

У документі Мерц назвав розширення ЄС геополітичною необхідністю, але визнав, що процес вступу «триває надто довго», через що зростає розчарування як серед країн-кандидатів, так і держав-членів. Саме тому канцлер запропонував шукати «інноваційні рішення» з огляду на те, що повноцінний вступ України до Євросоюзу може затягнутися.