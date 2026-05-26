Європейські міністри відреагували на пропозицію Мерца про обмежене членство України в ЄС

Європейські міністри обережно відреагували на пропозицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо можливого «асоційованого членства» України в Європейському Союзі без повного права голосу, наголосивши, що головним залишається повноцінний вступ Києва до ЄС через чинний процес розширення, заснований на заслугах.

Своє бачення міністри висловили під час спілкування з журналістами 26 травня у Брюсселі перед засіданням Ради ЄС із загальних питань, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Більшість представників держав-членів уникали прямої критики німецької пропозиції, однак підкреслювали, що вона не може замінити повноправного членства України.

Міністерка у європейських справах Данії Марі Б’єрре нагадала, що і без прискорених процесів Україна мала б просунутися далі на шляху до членства в ЄС.

«Ми повинні продовжувати рухатися шляхом, який уже визначили. А саме – у межах підходу, заснованого на заслугах, коли кластери відкриваються після того, як країна готова до цього. І це саме випадок України, тому я не бачу причин чекати з відкриттям цих кластерів», – заявила Марі Б’єрре.

«Також важливо, щоб була перспектива повного й повноцінного членства України. Це буде добре як для України, так і для Європи», – додала вона.

Схожу позицію висловив державний секретар МЗС Польщі Ігнаци Нємчицький. «Ми прихильні до так званого процесу, заснованого на заслугах. Це модель, яка вже перевірена, функціонує і яка після виконання всіх умов і завершення відповідних перехідних періодів має привести до повноправного членства», – сказав він.

Міністерка у справах ЄС Швеції Джессіка Розенкранц висловила більш відкриту позицію щодо самої дискусії, однак також наголосила, що жодна проміжна модель не повинна підміняти вступ України до ЄС.

«Ідея поступової інтеграції не нова. Йдеться про те, що країна-кандидат може поступово ставати частиною різних програм ЄС. Це вже існує сьогодні. І ми вважаємо це позитивним, тому що країна повинна бачити прогрес у своєму процесі. Але нам потрібно уважніше проаналізувати німецьку пропозицію», – сказала вона.

Міністерка також заявила, що Швеція підтримує відкриття всіх шести кластерів переговорів із Україною.

Іспанія також підтримала продовження чинного процесу вступу України до ЄС. Державний секретар у справах ЄС Фернандо Сампедро Маркос заявив, що Мадрид «відкритий до всіх пропозицій і роздумів», але головним завданням зараз є підтримка імпульсу розширення.

Іспанський представник також наголосив, що дискусія навколо пропозиції Мерца може бути корисною для внутрішнього обговорення реформ самого ЄС напередодні великого розширення.

Пропозиція канцлера Німеччини передбачає можливість створення для України проміжної моделі інтеграції до ЄС – із доступом до окремих елементів внутрішнього ринку і політик Євросоюзу, але без повного членства і права голосу.

Водночас більшість європейських міністрів у Брюсселі дали зрозуміти, що не розглядають таку модель як альтернативу повноцінному вступу України до ЄС, вказує кореспондентка Радіо Свобода.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи ідею канцлера Німеччини, привітав дискусії, але нагадав, що Україна прагне повного членства.

«Добре, що тривають дискусії. Тобто ми бачимо, що триває пошук модальності, який може призвести до цього членства. Добре, нехай вони, скажімо так, мають місце, але вони не можуть підмінити стратегічної нашої позиції, стратегічного бачення: повноцінне повноправне членство в Європейському Союзі», – наголосив Андрій Сибіга.

Президент Володимир Зеленський у зверненні 23 травня також наголосив, що «присутність України в ЄС має бути повноцінною – повноправною».