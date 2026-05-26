Британія запровадила санкції проти 18 криптобірж та фінмереж, які використовує Росія



Велика Британія запровадила санкції щодо 18 криптовалютних платформ, банків та фінансових мереж, які, за даними Лондона, Росія використовувала для обходу обмежень і фінансування війни проти України. Про це йдеться у пресрелізі британського уряду, опублікованому 26 травня.



Нові санкції cтосуються системи міжнародних платежів A7, яка, як стверджується, використовується Кремлем для обходу західних санкцій, фінансування військових покупок та обробки платежів від продажу нафти. За оцінками Лондона, у розпорядження Кремля могли повернутися понад 1,5 млрд доларів завдяки використанню цієї системи.



Минулого року оборот A7 перевищив 90 мільярдів доларів, заявляли у самій системі.



Нові санкції також запроваджені щодо киргизького банку, трьох грузинських компаній і великої міжнародної криптобіржі. Глава МЗС Великобританії Іветт Купер заявила, що Лондон продовжуватиме цілеспрямовано ліквідувати тіньову інфраструктуру, позбавляючи Росію каналів постачання.



Активи компаній, що потрапили під санкції, заморозять.



11 травня Лондон розширив список санкцій щодо Росії, запровадивши обмеження проти ще 85 юридичних і фізичних осіб. Тоді до санкційного списку потрапили, зокрема, топ-менеджери АНО «Діалог», голова Росмолоді Григорій Гуров, міністр молодіжний політик угруповання ЛНР Юлія Величко, депутат «народної ради» угруповання ДНР і боєць змішаних єдиноборств Максим Швець, уповноважений з прав дитини у Новосибірській області Надія Болтенко та співробітники «Агентства соціального проєктування».