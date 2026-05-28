Федоров обговорив з двома конгресменами важливість продовження поставок ракет для Patriot

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що під час зустрічі із представниками Конгресу США Річардом Блюменталем та Джимом Гаймсом (від Демократичної партії) обговорили стратегічні пріоритети оборонної підтримки України, зокрема, питання протиповітряної оборони.

«Балістика залишається одним із найбільших викликів для захисту українського неба. Саме тому критично важливо продовжувати постачання ракет PAC-2 GEM-T та PAC-3 (ракет для систем Patriot – ред.), а також розвивати механізм PURL. Сьогодні через ініціативу PURL Україна отримує понад 90% усіх антибалістичних спроможностей», – написав він у телеграмі.

При цьому, за його словами, Україна у повітрі збільшила показники перехоплення, масштабувала «малу» ППО, дрони-перехоплювачі, а також адаптувала рішення до нових типів російських ракет і тактик їх застосування.

Міністр також повідомив, що він презентував конгресменам результати, яких Україна досягла на полі бою.

Під час розмови, як пише Федоров, сфокусувалися на розвитку win-win співпраці із США.

«Україна вже тестує технології партнерів у реальних умовах сучасної війни та допомагає швидко визначати рішення, які справді працюють на полі бою. Паралельно навчаємо AI-моделі на унікальних бойових даних – це відкриває новий рівень співпраці та масштабування ефективних defense tech-рішень», – написав міністр.

Річард Блюменталь та Джим Гаймс перебувають з візитом в Україні. Напередодні з ними провів зустріч президент Володимир Зеленський. Він, серед іншого, заявив про «значну потребу» України в антибалістичних ракетах.

Раніше стало відомо, що президент України звернувся з листом до президента США та Конгресу, у якому повідомив про наростання дефіциту систем протиповітряної оборони для збиття ракет, зокрема, засобів протидії балістичним ракетам на тлі погроз МЗС РФ.

Зокрема, за даними ЗМІ, у цьому листі зазначається, що «у питанні захисту від балістичних ракет ми покладаємося майже виключно на Сполучені Штати». Йдеться про ракети PAC-3 до комплексів Patriot.

Старший конгресмен-республіканець Джо Вілсон заявив Радіо Свобода 27 травня, що Україна залишається ключовим партнером у протистоянні спільним противникам.

«Протиповітряна оборона рятує життя, а Україна – перевірений партнер у боротьбі з тероризмом»», – сказав Вілсон.

Радіо Свобода звернулося до Білого дому за коментарем, але наразі відповіді не отримало. У кількох офісах конгресменів повідомили, що їхні законодавці ще не ознайомилися з листом.