Генсекретар НАТО прибув до України для «важливих зустрічей» – Сибіга

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 3 червня прибув до Києва, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, оприлюднивши фото з генсекретарем на залізничному вокзалі в Києві.

«Раді вітати Марка Рютте в Києві, де він матиме переговори з президентом і важливі зустрічі. Глибоко цінуємо єдність і силу НАТО у підтримці України, оскільки ми разом захищаємо трансатлантичну безпеку», – написав міністр у соцмережі X.

Президент Володимир Зеленський згодом додав, що візит Північноатлантичної ради НАТО до України розпочали із вшанування памʼяті полеглих українських воїнів біля Стіни памʼяті. За його словами, були присутні генеральний секретар НАТО Марк Рютте, голова військового комітету Альянсу Джузеппе Каво Драгоне і постійні представники й заступники постпредів усіх 32 країн – членів НАТО.

Вранці 3 червня про приїзд Рютте повідомила «Укрзалізниця», але згодом видалила своє повідомлення в телеграмі.

Візит генсекретаря НАТО до України не анонсувався заздалегідь. Він відбувається на тлі здійснення Росією ударів по Україні, зокрема Києву, й погрози Кремля проводити такі атаки системно.

Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори України, США і Росії, які тривали протягом січня і лютого, були відкладені на невизначений час.

За словами джерел видання Financial Times, і в Москві, і в Києві вважають, що перспективи відновлення мирних переговорів за посередництва США невеликі навіть після закінчення війни на Близькому Сході.

Як стверджують джерела, що говорили з Financial Times, жодна зі сторін зараз не бачить сенсу в продовженні переговорів. Україна, за даними видання, вважає, що переговори зайшли в глухий кут вже в лютому після останнього раунду переговорів з Росією, і розчарована тим, що Вашингтон не зміг чинити тиск на Путіна.

Російська влада офіційно говорить про вимогу передачі всього Донбасу як про ключову умову мирного врегулювання, натякаючи при цьому, що згода на це була отримана від президента США під час його зустрічі з Путіним в Анкориджі минулого року.

Україна з минулого року після того, як США почали виступати в ролі посередника, пропонує зупинити бойові дії по лінії фронту – у цьому випадку більша частина українського Донбасу, але не весь цей регіон, залишаться під контролем РФ. Визнавати це юридично Україна не має наміру.

Державний секретар США Марко Рубіо 22 травня заявив, що Вашингтон готовий продовжувати посередництво в переговорах між Росією та Україною, але наразі вони не відбуваються. Він також зазначив, що попередні перемови не були продуктивними.

Днями в інтерв’ю CBS News Зеленський заявив, що до початку зими потрібно знайти шлях для переговорів з РФ, але це залежить від тиску на Москву.

21 травня американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що українські сили повертають собі тактичну ініціативу на різних ділянках лінії фронту. Аналітики також заявили, що попередження Росії про систематичні удари по Україні й продовження таких ударів є спробою приховати слабкість РФ, особливо після параду до Дня перемоги 9 травня.