У Кремлі заявили, що війна «може бути завершена до кінця доби»

У Кремлі заявили, що війна Росії проти України «може бути завершена до кінця доби». Речник російського президента Дмитро Пєсков назвав умовою цього відмову України від територій, які прагне окупувати Росія.

«Щодо Зеленського і завершення війни до кінця року: війна може бути завершена до кінця доби, ми теж про це неодноразово говорили. Для цього Зеленському необхідно наказати своїм збройним силам залишити територію російських регіонів», – сказав Пєсков.

Напередодні керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що президент України Володимир Зеленський доручив спробувати припинити війну до зими.

Очільник ОПУ наголосив, що Україна має достатні спроможності для досягнення цієї мети, хоча не виключив, що Росія може відмовитися від домовленостей. За його словами, що є реальні ознаки, що «підґрунтя для припинення бойових дій вже існує».

Днями в інтерв’ю CBS News Зеленський заявив, що до початку зими потрібно знайти шлях для переговорів з РФ, але це залежить від тиску на Москву.

21 травня американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що українські сили повертають собі тактичну ініціативу на різних ділянках лінії фронту.

Перед тим міністр оборони Михайло Федоров на зустрічі з журналістами заявив, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування сил РФ і поступово перехоплювати ініціативу на фронті завдяки роботі українських військових й іншим чинникам, серед яких вимкнення для агресора Starlink і нарощування дронових ударів середньої дальності (middle strike).

Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори України, США і Росії, які тривали протягом січня і лютого, були відкладені на невизначений час.

За словами джерел видання Financial Times, і в Москві, і в Києві вважають, що перспективи відновлення мирних переговорів за посередництва США невеликі навіть після закінчення війни на Близькому Сході.

Як стверджують джерела, що говорили з Financial Times, жодна зі сторін зараз не бачить сенсу в продовженні переговорів. Україна, за даними видання, вважає, що переговори зайшли в глухий кут вже в лютому після останнього раунду переговорів з Росією, і розчарована тим, що Вашингтон не зміг чинити тиск на Путіна.

Російська влада офіційно говорить про вимогу передачі всього Донбасу як про ключову умову мирного врегулювання, натякаючи при цьому, що згода на це була отримана від президента США під час його зустрічі з Путіним в Анкориджі минулого року.

Україна з минулого року після того, як США почали виступати в ролі посередника, пропонує зупинити бойові дії по лінії фронту – у цьому випадку більша частина українського Донбасу, але не весь цей регіон, залишаться під контролем РФ. Визнавати це юридично Україна не має наміру.

Державний секретар США Марко Рубіо 22 травня заявив, що Вашингтон готовий продовжувати посередництво в переговорах між Росією та Україною, але наразі вони не відбуваються. Він також зазначив, що попередні перемови не були продуктивними.