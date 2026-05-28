Каллас: Україну і Росію потрібно підштовхувати до прямих переговорів

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила про необхідність підштовхувати Україну і Росію до прямих переговорів щодо припинення війни. На пресконференції по завершенні неформального засідання міністрів закордонних справ (Gymnich) у Лімасолі 28 травня вона наголосила, що безумовне припинення вогню є передумовою для будь-яких мирних переговорів.

«Так, ще одна річ щодо того, хто міг би бути посередником (у переговорах – ред.). Думаю, дуже важливо, щоб ми підштовхували Україну й Росію до прямих переговорів одна з одною, тому що є дуже багато питань, які можуть вирішити лише вони самі і ніхто інший. Тож можуть бути країни, які здійснюють «човникову дипломатію», але зрештою саме вони мають сісти за стіл переговорів щодо тих питань, які можуть вирішити лише вони», – сказала Каллас.

За її словами, Європа ніколи не зможе бути нейтральним посередником, оскільки вона перебуває на боці України.

«Якщо подивитися на їхні (російські – ред.) вимоги, то йдеться фактично про те, щоб схилити терези на свій бік, тому що всі поступки досі були з українського боку. Але мають бути також поступки й з боку Росії. Тобто ми також повинні допомагати в цих переговорах. Але ми не можемо бути посередниками, тому що ми захищаємо інтереси Європи й інтереси України, адже Україна також є частиною Європи. Саме тому – чи йдеться про припинення вогню, чи про будь-яке інше питання, про яке я вже говорила раніше – ми не можемо бути посередниками. Ми не можемо бути нейтральними й ставитися до обох сторін однаково, тому що ми чітко перебуваємо на боці України», – наголосила посадовиця.

Каллас також заявила, що всі зусилля ЄС «мають доповнювати зусилля США», «і міністри також дуже чітко це підкреслили».

«Ми не приходимо замість Сполучених Штатів, а фактично займаємося питаннями, які вони не порушували під час цих переговорів», – сказала головна дипломатка ЄС.

Вона також вказала, що, попри те, що ситуація «змінюється на користь України», Росія «не демонструє жодного справжнього інтересу до миру».

Каллас зазначила, що на зустрічі в Лімасолі обговорили і вимоги до Росії в разі можливих майбутніх переговорів щодо миру для України.

«Ми провели справді ґрунтовні дискусії про те, яких поступок Європа повинна вимагати від Москви і де проходять наші «червоні лінії», – сказала вона.

За словами Каллас, Росія повинна припинити диверсійні операції, кібератаки, втручання у вибори, порушення повітряного простору по всій Європі.

«Обмеження української армії при одночасному переозброєнні Росії напряму загрожує європейській безпеці. Якщо для української армії існуватимуть обмеження, то обмеження мають бути і для Росії. Не може бути жодного юридичного визнання окупованих українських територій, і також має бути забезпечена відповідальність – це дуже важливо. Росія повинна співпрацювати з міжнародними розслідуваннями і має заплатити за спричинені руйнування. Будь-яка мирна угода повинна повністю визнавати суверенітет, незалежність України та її право самостійно обирати свої союзи. І, звісно, існують ширші питання безпеки. Коли ми дивимося на присутність російських військ у таких країнах, як Грузія і Молдова, цілком очевидно, що в інтересах Європи, щоб цих сил там більше не було», – зазначила посадовиця.

За її словами, міністри також обговорили, як посилити глобальний тиск на Росію. «Європа повинна ефективніше використовувати свої важелі впливу – коли йдеться про торгівлю, інвестиції, доступ до ринків і партнерства. І саме тому ми також готуємо нові санкції проти Росії – щоб справді посилити тиск і змусити її перейти від імітації переговорів до реальної участі в переговорах.

Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори України, США і Росії, які тривали протягом січня і лютого, були відкладені на невизначений час.

За словами джерел видання Financial Times, і в Москві, і в Києві вважають, що перспективи відновлення мирних переговорів за посередництва США невеликі навіть після закінчення війни на Близькому Сході.

Як стверджують джерела, що говорили з Financial Times, жодна зі сторін зараз не бачить сенсу в продовженні переговорів. Україна, за даними видання, вважає, що переговори зайшли в глухий кут вже в лютому після останнього раунду переговорів з Росією, і розчарована тим, що Вашингтон не зміг чинити тиск на Путіна.

Російська влада офіційно говорить про вимогу передачі всього Донбасу як про ключову умову мирного врегулювання, натякаючи при цьому, що згода на це була отримана від президента США під час його зустрічі з Путіним в Анкориджі минулого року.

Україна з минулого року після того, як США почали виступати в ролі посередника, пропонує зупинити бойові дії по лінії фронту – у цьому випадку більша частина українського Донбасу, але не весь цей регіон, залишаться під контролем РФ. Визнавати це юридично Україна не має наміру.

Державний секретар США Марко Рубіо 22 травня заявив, що Вашингтон готовий продовжувати посередництво в переговорах між Росією та Україною, але наразі вони не відбуваються. Він також зазначив, що попередні перемови не були продуктивними.