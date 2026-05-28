Євросоюз має скористатися паузою США у переговорах з Росією – МЗС Бельгії

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що Європейський Союз повинен скористатися рішенням США призупинити свою участь у переговорному процесі між Україною та Росією, щоб нарешті отримати місце за столом переговорів. Про це він сказав перед неформальним засіданням міністрів закордонних справ ЄС у форматі «Гімніх» у місті Лімасол на Кіпрі, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

«Ми повинні скористатися можливістю, яку створило рішення США призупинити свою участь у переговорному процесі між Україною та Росією. Щоб нарешті бути за столом переговорів», – заявив Прево.

За його словами, йдеться не лише про майбутні відносини між Україною та Росією, а й про ширшу архітектуру європейської безпеки.

Читайте також: Каллас прокоментувала, чи готова представляти ЄС на переговорах з Росією

«Дуже важливо бути за столом і діяти, а не лише спостерігати», – додав Прево.

Він також сказав, що Євросоюз має визначити не лише потенційного представника ЄС для переговорів, а й узгодити спільну позицію щодо змісту можливого переговорного процесу.

За його словами, до дискусій щодо можливих переговорів мають бути залучені не лише провідні країни ЄС, а й держави, які безпосередньо межують із Росією.

«Ми також маємо залучити до процесу безпосередніх сусідів Росії – я маю на увазі Польщу, країни Балтії, Фінляндію, Швецію», – сказав дипломат.

Він також згадав про Мінські угоди, які, за його словами, «зрештою не дали відчутних результатів», і застеріг від повторення попередніх помилок.





Міністри закордонних справ країн-членів ЄС обговорюють на засіданні 28 травня, хто міг би представляти Європу у разі можливих переговорів із Росією про завершення війни проти України та якою має бути позиція ЄС. Серед потенційних кандидатів у медіа називали президента Фінляндії Александра Стубба, колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель та експрем’єра Італії Маріо Драґі.

Державний секретар США Марко Рубіо 22 травня заявив, що Вашингтон готовий продовжувати посередництво в переговорах між Росією та Україною, але наразі вони не відбуваються. Він також зазначив, що попередні перемови не були продуктивними.