У МЗС заперечили виїзд посольства США з Києва

Американське посольство не залишало Київ на тлі погроз Росії новими ударами – про це Радіо Свобода повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

«Інформація про виїзд посольства США не відповідає дійсності», – заявив він.

Раніше сьогодні голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Кая Каллас заявила, що посольства європейських країн залишилися в Києві, водночас «Америка пішла».

Дипломатка пояснила російські атаки тим, що армія РФ не просувається на полі бою:

«Тому зараз вони лише посилюють терористичні атаки, бо інакше це важко назвати, створюючи страх усередині суспільства. Це не спрацювало за чотири роки, і я не думаю, що спрацює зараз. Також вчора з України надійшла інформація, що всі посольства залишилися на місці, за винятком одного. Тож це також вимагає мужності від цих посольств. Але так, всі європейці залишаються, Америка пішла».





Напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час неформального засідання дипломатів ЄС у форматі «Гімніх» у Лімасолі подякував їм за «стійкість перед російськими погрозами на адресу іноземних дипломатів у Києві».

«Можливо, таке залякування працювало багато років тому. Але більше – ні. Європа змінилася. Європа має важелі впливу. Європа повинна діяти», – додав він.

Американське посольство наразі не повідомляло публічно про виїзд із Києва.

25 травня Міністерство закордонних справ Росії анонсувало удари по «центрах ухвалення рішень і командних пунктах» у Києві. У своїй заяві російське міністерство попередило іноземних громадян, включаючи персонал дипломатичних місій і представництв міжнародних організацій, про необхідність якнайшвидше залишити Київ.

Коментуючи цю заяву, Міністерство закордонних справ України заявило, що, за оцінкою української сторони, загальний рівень безпекових загроз з боку Росії для Києва й інших українських міст залишається таким же, як і у попередні роки й місяці. У МЗС наголосили, що на цьому тлі нові російські погрози «є нічим іншим, як безсоромним шантажем». У міністерстві зазначили, що готові сприяти в додатковому посиленні безпеки іноземних дипмісій, які звернуться з таким запитом.

Голова Представництва ЄС у Києві Катаріна Матернова заявила, що російське попередження спрямоване на те, щоб посіяти паніку.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що очільник МЗС Росії Сергій Лавров у телефонній розмові особисто згадав про попередження Кремля й застеріг американську сторону, що «Київ буде дуже небезпечним місцем». Водночас Рубіо зазначив, що «Київ є дуже небезпечним місцем вже кілька років».

Він наголосив, що удари Росії по Україні, зокрема нещодавній масований по Києву підтверджують, що «війна має закінчитися», і що США «готові відіграти конструктивну і корисну роль» у цьому.