Понад 50 країн на засіданні ООН засудили нові погрози Росії та її звернення до посольств у Києві

Понад 50 країн на засіданні Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку 26 травня засудили нові погрози Росії і звернення до іноземних посольств у Києві.



«Ми засуджуємо нещодавні погрози Росії дипломатичним установам та посольствам у Києві. Це те, з чим ми не можемо миритися», – йдеться у заяві, яку озвучив Андрій Мельник, постійний представник України при ООН.

Країни також засудили атаку РФ ніч з 23 на 24 травня – для Києва це був один з найруйнівніших нападів, зафіксованих на сьогодні, а також застосування РФ по місту Біла Церква балістичної ракети середньої дальності «Орешник».



«Ми рішуче засуджуємо ескалацію атак з боку Росії. Напади на цивільне населення, цивільні об'єкти та критично важливу енергетичну інфраструктуру України є серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права та мають бути негайно припинені», – йдеться у заяві.

Читайте також: «Путін просив передати Трампу» – Рубіо про дзвінок Лаврова з попередженням про удари по Києву



25 травня Росія закликала США евакуювати своє дипломатичне представництво та попередила про підготовку систематичних ударів по Києву. Аналогічні застереження отримали й інші держави.



Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що він «глибоко стурбований» заявою Росії.



«Зараз як ніколи важливо уникати будь-якої ескалації конфлікту, який вже завдав величезних збитків мирному населенню і який ризикує ще більше віддалити пошуки миру», – заявив він.

Коментуючи цю заяву, Міністерство закордонних справ України заявило, що, за оцінкою української сторони, загальний рівень безпекових загроз з боку Росії для Києва й інших українських міст залишається таким же, як і у попередні роки й місяці. У МЗС наголосили, що на цьому тлі нові російські погрози «є нічим іншим, як безсоромним шантажем». У міністерстві зазначили, що готові сприяти в додатковому посиленні безпеки іноземних дипмісій, які звернуться з таким запитом.



