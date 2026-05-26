«Росія абсолютно не зацікавлена в мирі». В Єврокомісії кажуть, що викликали повіреного РФ

В Єврокомісії повідомили, що викликали тимчасового повіреного Росії через її удари по Україні й погрози посилити такі атаки. Як передає кореспондентка Радіо Свобода, про це заявила речниця Єврокомісії з питань зовнішньої політики і безпеки Аніта Гіппер.

«Ми щойно викликали тимчасового повіреного Росії – це сталося буквально зараз – і донесли наші меседжі про те, що це абсолютно неприйнятно. Це вкотре демонструє те, що ми вже знали: Росія абсолютно не зацікавлена в мирі й повністю ігнорує всі зусилля, спрямовані на його досягнення. Зі свого боку, ми продовжимо підтримку України, яка потребує протиповітряної оборони й подальшої фінансової допомоги. А також у найближчі дні міністри закордонних справ проведуть неформальне засідання Ради ЄС із закордонних справ на Кіпрі, де ми разом із високою представницею знову обговоримо посилення міжнародного тиску на Росію», – сказала речниця.

Коментуючи погрози влади Росії завдавати систематичних ударів по Україні, зокрема, по столиці, Києву, Гіппер заявила, що Європейський Союз зберігає свою присутність і роботу в Києві.

«Ми бачимо, що Росія лише намагається посіяти паніку й викликати тривогу. Вони прагнуть страху й ізоляції в Україні та за її межами, але в нас є чітке послання: це не спрацює. Навпаки, ЄС зберігає свою присутність і роботу в Києві. І ці погрози пахнуть відчаєм», – сказала речниця.

Вона також процитувала слова верховної представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас, яка 24 вказала, що удари і погрози РФ пов’язані з тим, що Росія програє на полі бою.

«Ці атаки, на жаль, є щоденною реальністю для України, Києва і його жителів, а також для нашої делегації на місці – штаб-квартира нашої цивільної місії зазнала удару внаслідок бездумних атак. Ми ще раз нагадуємо, що будь-які навмисні атаки проти цивільних осіб і невоєнних об’єктів є воєнними злочинами. Усі командири, виконавці й співучасники цих грубих порушень міжнародного гуманітарного права будуть притягнуті до відповідальності», – заявила речниця Єврокомісії.

25 травня Міністерство закордонних справ Росії анонсувало удари по «центрах ухвалення рішень і командних пунктах» у Києві. У своїй заяві російське міністерство попередило іноземних громадян, включаючи персонал дипломатичних місій і представництв міжнародних організацій, про необхідність якнайшвидше залишити Київ.

Коментуючи цю заяву, Міністерство закордонних справ України заявило, що, за оцінкою української сторони, загальний рівень безпекових загроз з боку Росії для Києва й інших українських міст залишається таким же, як і у попередні роки й місяці. У МЗС наголосили, що на цьому тлі нові російські погрози «є нічим іншим, як безсоромним шантажем». У міністерстві зазначили, що готові сприяти в додатковому посиленні безпеки іноземних дипмісій, які звернуться з таким запитом.

Голова Представництва ЄС у Києві Катаріна Матернова заявила, що російське попередження спрямоване на те, щоб посіяти паніку: «Росія хоче страху. Паніки. Ізоляції України. Це не спрацює. ЄС нікуди не подінеться. Ми залишаємось у Києві. Ми залишаємось з Україною».

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що очільник МЗС Росії Сергій Лавров у телефонній розмові особисто згадав про попередження Кремля й застеріг американську сторону, що «Київ буде дуже небезпечним місцем». Водночас Рубіо зазначив, що «Київ є дуже небезпечним місцем вже кілька років».

Він наголосив, що удари Росії по Україні, зокрема нещодавній масований по Києву підтверджують, що «війна має закінчитися», і що США «готові відіграти конструктивну і корисну роль» у цьому.