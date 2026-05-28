Каллас прокоментувала, чи готова представляти ЄС на переговорах з Росією

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас дала зрозуміти, що готова представляти Європейський Союз у можливих переговорах з Росією, однак наголосила, що блок не повинен потрапити у «пастку» Москви щодо того, хто саме має вести діалог. Про це вона сказала перед неформальним засіданням міністрів закордонних справ ЄС у Лімасол (Кіпр), де має обговорюватися позиція ЄС в переговорах щодо завершення війни в Україні, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

«Я – висока представниця Європейського Союзу (із закордонних справ та політики безпеки – ред.), і ви можете прочитати опис моєї роботи в договорах. І, звісно, це також означає представляти Європу. Але для цього ми повинні бути єдиними», – заявила Каллас, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи готова вона бути переговорницею від Євросоюзу.

Дипломатка наголосила, що переговори не можуть зводитися до суперечок про персоналії.

«Я вважаю, що це пастка, у яку Росія хоче, щоб ми потрапили – щоб ми обговорювали, хто саме має з нею говорити, а вони вже визначають, хто їм підходить, а хто ні. Не варто потрапляти в цю пастку», – сказала посадовиця.





Вона додала, що переговори є «командною роботою», в якій є «добрі поліцейські» та «погані поліцейські».

У Брюсселі є припущення, що Каллас могла б відігравати роль «поганого поліцейського» за столом потенційних перемовин України, Росії та США, де замість України «брала б удар на себе» та висловлювала б жорстку позицію.

«Зміст набагато важливіший, ніж питання «хто», – заявила Каллас журналістам та нагадала, що ще в лютому представила документ із переліком таких позицій.

«Наприклад, якщо від України вимагають певних поступок щодо військових обмежень, то аналогічні вимоги мають стосуватися і Росії, якщо це буде частиною угоди», – нагадала вона.

Каллас також згадала про присутність російських військ у Грузії та Молдові як питання європейської безпеки:

«Щоб цих військ там не було і щоб вони не втручалися у вибори в різних країнах. Тож, звісно, це максималістський підхід, але таким самим є і підхід Росії, яка також висуває максималістські вимоги».

Усі ці питання міністри мають обговорити сьогоднішньому засіданні та «чітко визначити наші інтереси», додала висока представниця ЄС.

Заяви Каллас пролунали на тлі дискусій у Європі щодо того, хто міг би представляти ЄС або Європу загалом у разі потенційних переговорів із Росією про завершення війни проти України.

Ще на початку травня Каллас різко розкритикувала ідею призначення колишнього канцлера Німеччини Ґергарда Шредера посередником від ЄС у переговорах. Тоді вона заявила, що якщо Європа дозволить Росії визначати перемовника від свого імені, це буде «не дуже мудро». За словами Каллас, Шредер як колишній лобіст російських державних компаній не може сприйматися як нейтральна фігура.

Ідею кандидатури Шредера публічно просував президент Росії Володимир Путін, який назвав його «найкращим кандидатом» на роль перемовника між ЄС і Росією.

Пізніше, 18 травня видання Politico назвало імена можливих кандидатів у спецпосланці для мирних переговорів щодо України від імені Європи. Серед них – колишня канцлерка Ангела Меркель, яка відкинула таку перспективу, нинішній президент Фінляндії Александр Стубб, який заявив про готовність до цієї ролі, та експрем’єр Італії – економіст Маріо Драгі, що має великий авторитет у ЄС, наразі він не коментував публічно ці розмови.

Тим часом міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, якого Politico серед інших назвало можливим кандидатом, заявив Радіо Свобода, що не висував своєї кандидатури і не знає, звідки виникли такі розмови. Він додав, що Європа не може виконувати роль медіатора, бо вона на боці України, водночас хтось має говорити від імені Європи.