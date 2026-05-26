Очільник МЗС Норвегії відреагував на дані про своє можливе посередництво у переговорах з РФ

Міністр закордонних справ Норвегії прокоментував повідомлення Politico про свою можливу роль представити Європу на потенційних переговорах із Росією. Еспен Барт Ейде сказав Радіо Свобода у Брюсселі, що не знає підґрунтя цих розмов і не висував своєї кандидатури.

«Моє ім’я згадувалося серед кількох інших кандидатур. Не знаю, звідки це взялося… Відверто кажучи, я вважаю, що роль Норвегії в тому, щоб бути дуже твердим і сильним союзником України. А це не те саме, що виступати посередником між Росією та Україною. Ми – на боці України», – зазначив 26 травня Еспен Барт Ейде у коментарі Радіо Свобода.

На думку топдипломата Норвегії, «справжнє посередництво» може на себе взяти «хтось у позиції, де може бачити себе між цими двома країнами».

«Окремо триває інша дискусія, і я вважаю її важливою… Йдеться про те, щоб хтось говорив від імені Європи. Але це не те саме, що медіація. Це радше спосіб донести голос Європи до переговорного столу, тому що те, як і коли завершиться ця війна, яким буде її завершення та якою стане Європа після цього, – це також питання, яке безпосередньо стосується Європи», – наголосив очільник МЗС Норвегії.

18 травня видання Politico назвало імена можливих кандидатів у спецпосланці для мирних переговорів щодо України від імені Європи. Серед них – колишня канцлерка Ангела Меркель, яка відкинула таку перспективу, нинішній президент Фінляндії Александр Стубб, який заявив про готовність до цієї ролі, та експрем’єр Італії – економіст Маріо Драгі, що має великий авторитет у ЄС. Драгі не коментував публічно ці розмови.

У цій же публікації йдеться, що знайомі з думкою Києва співрозмовники журналістів кажуть, що посланець має заручитися сильною підтримкою ЄС, але водночас не представляти сам блок, якому Путін «глибоко не довіряє».

«Це може вказувати на таких фігур як міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде – досвідчений експерт з Близького Сходу, або навіть міністр закордонних справ Індії С. Джайшанкар, який підтримував стосунки з обома сторонами», – сказано в матеріалі Politico.



