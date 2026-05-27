Фон дер Ляєн після розмови з Зеленським: «найближчі тижні будуть важливими для рішучих кроків» для вступу України до ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що обговорила з президентом Володимиром Зеленським, серед іншого, шлях України до членства в ЄС.

«Найближчі тижні стануть важливими для здійснення рішучих кроків у процесі вступу», – написала вона в соціальній мережі X.

Фон дер Ляєн додала, що Європа продовжує підтримувати Україну в умовах війни.

«Повітряна оборона, а також можливості боротьби з безпілотниками є одними з найнагальніших оборонних пріоритетів Європи. І Україна буде повністю інтегрована в ці ‌зусилля», – зазначила вона.

Також фон дер Ляєн згадала про кредит на підтримку України, зазначивши, що лише цього року буде надано 28,3 мільярда євро для покриття військових потреб України.

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив про розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Співрозмовники, серед іншого, обговорили шлях України до членства у ЄС. Зеленський зазначає, що Київ повністю готовий до відкриття всіх шести переговорних кластерів та розраховує, що перший кластер – Fundamentals – зможе відкрити вже у червні.

Після двох років очікування Україна та Молдова «дуже ймовірно» відкриють між 16 та 19 червня щонайменше перший із шести кластерів переговорів про вступ до ЄС – той, що стосується основних прав, правосуддя та державного управління, повідомила раніше молдовська служба Радіо Свобода з посиланням на джерела в європейських дипломатичних колах.

Ця розмова Зеленського та фон дер Ляєн відбулася на тлі пропозиції канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо можливого «асоційованого членства» України в Європейському Союзі без повного права голосу. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ідею Мерца, зауважив, що присутність України в ЄС «має бути повноцінною».



