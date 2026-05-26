Єврокомісарка Кос привітала дискусії про «асоційоване» членство України в ЄС

Єврокомісарка з розширення закликає держави-члени відкрити перший переговорний кластер про членство України в ЄС у червні, решту п’ять у липні. Про це Марта Кос заявила 26 травня в Брюсселі.

На запитання Радіо Свобода, чи схвалює обговорення так званого «асоційованого» членства України в ЄС як проміжного етапу до повноцінного, Кос відповіла ствердно.

«Я дуже рада, що дискусії тривають, адже маємо бути готовими до того, як реагуватимемо, коли настане мир. І цей час до досягнення миру є справді нагодою, щоб усі, хто займається питаннями безпеки в Європі, а також усі, хто працює над процесом розширення, були залучені до цієї роботи», –зауважила профільна єврокомісарка.

Посадовиця зазначила, що політики ЄС дедалі активніше включаються в дискусію.

«Попередні хвилі розширення здебільшого ґрунтувалися на тому, що ми, Європейський Союз, допомагали країнам-кандидатам підготуватися до членства. Тепер же війна в Україні принесла до Європи нове розуміння: Україна сама може зробити внесок у нашу безпеку. І це абсолютно новий кут зору в дискусії про те, у якій формі ми зможемо інтегрувати Україну», – зазначила Кос.

Канцлер Німеччини запропонував негайні «інноваційні рішення» для України на шляху до її членства в ЄС. Їх суть викладена в листі, який Фрідріх Мерц написав очільникам Єврокомісії, Євроради й президенту Кіпру, який нині головує в Раді Євросоюзу.

Лідер Німеччини заохочує подальшу дискусію довкола його ідеї «асоційованого» членства України як проміжного рішення на шляху до її повноцінної євроінтеграції. На думку Мерца, це стимулює мирні переговори, які, на думку багатьох, нині зайшли в глухий кут.

«Моя пропозиція відображає особливу ситуацію України – країни, яка перебуває у стані війни. Вона допоможе просунути мирні переговори як частину врегульованого мирного рішення», – написав Мерц і закликав обговорити ідею в колі лідерів. Їхній наступний саміт відбудеться в Брюсселі 18-19 червня.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ідею Мерца, зауважив, що присутність України в ЄС «має бути повноцінною».