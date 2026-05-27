На тлі браку засобів Зеленський обговорив з очільницею Єврокомісії зміцнення української ППО

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.



За його словами, обговорювали роботу над зміцненням української ППО, передусім антибалістики.



«Європа має відповідні можливості, і ми говорили про це, зокрема, в межах нашої роботи з ЄС на треку Drone Deal. Дякую, Урсуло, за підтримку цього формату. Важливо, що наші команди активно працюють, і вже є країни, які готові долучатися», – написав він у телеграмі.

Також співрозмовники окремо обговорили шлях України до членства у ЄС. Зеленський зазначає, що Київ повністю готовий до відкриття всіх шести переговорних кластерів та розраховує, що перший кластер – Fundamentals – зможе відкрити вже у червні.



«Так само важливо, щоб якнайшвидше надійшов перший транш із європейського пакету підтримки. Є дата – сподіваємося, що все вдасться реалізувати саме так, як ми домовилися», – додав він.

Раніше стало відомо, що президент України звернувся з листом до президента США, у якому повідомив про наростання дефіциту систем протиповітряної оборони для збиття ракет, зокрема, засобів протидії балістичним ракетам на тлі погроз МЗС РФ.

Зокрема, за даними ЗМІ, у цьому листі зазначається, що «у питанні захисту від балістичних ракет ми покладаємося майже виключно на Сполучені Штати». Йдеться про ракети PAC-3 до комплексів Patriot.