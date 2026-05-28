Глава МЗС Естонії: треба обговорити гарантії безпеки України для Європи

Міністр закордонних справ Естонії Марґус Цахкна заявив, що у можливих переговорах із Росією мають обговорюватися не лише гарантії безпеки для України, а й гарантії безпеки України для Європи. Про це він сказав журналістам перед неформальним засіданням міністрів закордонних справ ЄС у форматі «Гімніх» у місті Лімасол на Кіпрі 28 травня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Якщо ми говоримо про гарантії безпеки, то маємо на увазі не лише гарантії безпеки для України, а й гарантії безпеки України для Європи, тому що, будьмо чесними, Україна – найбільша військова сила в Європі, у нашому регіоні», – заявив Цахкна.

За його словами, Європа зараз повинна зосередитися не на пошуку людини, яка говоритиме з президентом Росії Володимиром Путіним, а на посиленні власної позиції та підтримки України. За його словами, розмови про посередника – «це пастка, у яку Путін хоче втягнути Європу».





«Якщо хтось зараз постукає у двері Кремля зі словами «давайте зустрінемося», Путін висуне ті самі вимоги, які він висував під час переговорів президента Трампа. Його головна мета – виграти більше часу. І втягнути Європу в цю посередницьку роль, а посередництво означає нейтральність. Тоді ми взагалі не говоритимемо про посилення тиску на Росію в майбутньому», – сказав естонський дипломат.

Цахкна наголосив, що основою будь-яких майбутніх переговорів мають бути територіальна цілісність і суверенітет України.

«Є розуміння, що в майбутньому між Європейським Союзом, НАТО та Росією не може бути жодних нейтральних зон чи буферних територій», – сказав він.

За його словами, це також означає продовження процесу вступу України до ЄС та перспективу членства в НАТО.

Естонський міністр закликав ЄС якнайшвидше ухвалити 21-й пакет санкцій проти Росії та відкрити всі переговорні кластери для України й Молдови.

«Більше тиску на Росію і більше підтримки Україні. І, можливо, тоді Путін змінить свої цілі. І, можливо, тоді в майбутньому з’являться якісь переговори. І тоді ми маємо не бути посередниками, а бути разом з Україною на цих переговорах», – сказав Цахкна.

Останніми тижнями у ЄС тривають дискусії щодо того, хто міг би представляти Європу в разі можливих переговорів із Росією про завершення війни проти України.

На цьому засіданні міністри мають узгодити позицію ЄС у переговорах з Росією, висока представниця ЄС Кая Каллас у лютому представила документ зі своїм баченням.