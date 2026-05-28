В ООН засудили «небезпечну ескалацію» війни РФ в Україні, закликали повернутися до переговорів

Верховний комісар ООН із прав людини Фолькер Тюрк застеріг від «небезпечної ескалації» війни Росії проти України на тлі погроз РФ посилити атаки, закликаючи сторони повернутися за стіл переговорів.

«Я рішуче закликаю до стриманості. Відновіть переговори і припиніть страждання», – заявив Тюрк.

Управління ООН із прав людини заявило, що небезпечна ескалація бойових дій призвела до великої кількості жертв серед цивільного населення в Україні.

За даними ООН, за перші чотири місяці 2026 року кількість загиблих або поранених цивільних осіб в Україні була на 21 відсоток більшою, ніж за аналогічний період 2025 року (815 загиблих; 4174 поранених у 2026 році порівняно з 682 загиблими; 3453 пораненими у 2025 році).

Читайте також – Каллас: мирні переговори щодо України перебувають у глухому куті

Тюрк зазначив, що удари українських збройних сил також призвели до загибелі і поранення цивільних у Росії. «Закликаю російську й українську владу провести оперативні, незалежні й ефективні розслідування і притягнути винних до відповідальності. Вони повинні зробити все можливе, щоб запобігти повторенню подібних інцидентів», – сказав комісар ООН із прав людини.

Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори України, США і Росії, які тривали протягом січня і лютого, були відкладені на невизначений час.

За словами джерел видання Financial Times, і в Москві, і в Києві вважають, що перспективи відновлення мирних переговорів за посередництва США невеликі навіть після закінчення війни на Близькому Сході. Як стверджують джерела, що говорили з Financial Times, жодна зі сторін зараз не бачить сенсу в продовженні переговорів. Україна, за даними видання, вважає, що переговори зайшли в глухий кут вже в лютому після останнього раунду переговорів з Росією, і розчарована тим, що Вашингтон не зміг чинити тиск на Путіна.

Російська влада офіційно говорить про вимогу передачі всього Донбасу як про ключову умову мирного врегулювання, натякаючи при цьому, що згода на це була отримана від президента США під час його зустрічі з Путіним в Анкориджі минулого року.

Україна з минулого року після того, як США почали виступати в ролі посередника, пропонує зупинити бойові дії по лінії фронту – у цьому випадку більша частина українського Донбасу, але не весь цей регіон, залишаться під контролем РФ. Визнавати це юридично Україна не має наміру.

Державний секретар США Марко Рубіо 22 травня заявив, що Вашингтон готовий продовжувати посередництво в переговорах між Росією та Україною, але наразі вони не відбуваються. Він також зазначив, що попередні перемови не були продуктивними.