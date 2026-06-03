США оголосили, що «скоригують свій внесок» до Моделі сил НАТО

Сполучені Штати Америки офіційно повідомили своїм союзникам по НАТО про намір «скоригувати розмір свого внеску» в Модель сил НАТО, заявило 3 червня Європейське командування збройних сил США.

Як йдеться в повідомленні, США приведуть свій внесок у Модель сил НАТО (NATO Force Model) у відповідність до курсу на справедливий розподіл навантаження, позначений у новій редакції Стратегії національної оборони.

Метою ініціативи, як вказано в повідомленні, є те, щоб Європа «брала на себе основну відповідальність за свою власну конвенційну (тобто неядерну – ред.) оборону у відповідь на загрози безпеці, з якими вона стикається».

Як заявив командувач силами НАТО в Європі й водночас голова Європейського командування збройних сил США генерал Алексус Гринкевич, «нездорова залежність у Моделі сил НАТО від американських військ існувала надто довго».

«Президент Трамп, міністр Геґсет й інші чітко дали зрозуміти, що це має змінитися, і це зміниться», – сказав Гринкевич, заявивши, що потенційна можливість одночасних конфліктів на кількох театрах воєнних дій вимагає саме цього.

За словами Гринкевича, в результаті реформ НАТО в Європі буде тільки сильнішим, оскільки країни Європи все більшою мірою будуть забезпечувати свою безпеку.

«Дві сфери, в яких Канада і європейські союзники можуть вже зараз і в найближчій перспективі взяти на себе більше відповідальності – це пілотована й безпілотна авіація, а також військово-морські судна», – додав він.

Питання перерозподілу сил обговорювали цього тижня на конференції в Монсі (Бельгія).

Модель сил НАТО – система організації збройних сил Альянсу, що включає механізм швидкого використання військ НАТО в разі збройного конфлікту. У рамках Моделі встановлено, якими саме силами союзники беруть участь у спільних військових зусиллях. США відіграють одну з ключових ролей.

Адміністрація Дональда Трампа вимагає від союзників по НАТО підвищення військових витрат і більшої відповідальності за власну безпеку. Низка американських офіційних осіб, включаючи Трампа, не відкидали перегляду відносин США в рамках НАТО.

20 травня у Пентагоні оголосили, що США скорочують загальну кількість бойових бригадних груп, які розміщені у Європі, із чотирьох до трьох – це повернення до рівнів бойових бригадних груп у Європі у 2021 році. Водночас в оборонному міністерстві заявили, що через таке рішення «тимчасово затримується» розгортання сил Сполучених Штатів у Польщі, «яка є зразковим союзником США». 22 травня президент США Дональд Трамп оголосив, що США відправлять до Польщі додатково п’ять тисяч військовослужбовців, «виходячи з успішного обрання нинішнього президента Польщі Кароля Навроцького».

Перед тим Трамп оголосив про плани вивести 5 000 військовослужбовців з Німеччини.